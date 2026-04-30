Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng vừa ký ban hành Quyết định 52/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 01/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội quy định về hoạt động của phương tiện giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, Quyết định số 52, UBND TP Hà Nội bổ sung điểm g khoản 2 của Quyết định 1/2026 quy định các loại ô tô tải pickup được phép hoạt động 24/24h trong khu vực nội đô, được giới hạn từ phía bên trong đường bao trở vào trung tâm thành phố.

Xe bán tải (pickup) được phép di chuyển vào nội đô. Ảnh: Hoàng Hiệp

Đường bao này gồm các tuyến, đoạn: Phạm Văn Đồng → Cầu Diễn, Hồ Tùng Mậu (đoạn từ ngã tư Phạm Văn Đồng - Phạm Hùng đến ngã ba Cầu Diễn - Xuân Phương) → Xuân Phương → Đường 70 → đường gom phải đại lộ Thăng Long → nút giao An Khánh → đường gom trái đại lộ Thăng Long → đường Hoàng Tùng (đường Vành đai 3,5) → đường Lê Trọng Tấn (Hà Đông cũ) → Văn Khê → Phúc La.

Tiếp đó là tuyến, đoạn: Cầu Bươu → Phan Trọng Tuệ - Ngọc Hồi (đoạn từ ngã ba Phan Trọng Tuệ đến ngã tư Pháp Vân) → Vành đai 3 (đoạn từ ngã tư Giải Phóng - Pháp Vân đến đường Nguyễn Văn Linh) → Nguyễn Văn Linh → cầu vượt nút giao trung tâm Q.Long Biên (cũ) → đường Lý Sơn → cầu Đông Trù → Trường Sa → Hoàng Sa → Võ Văn Kiệt (đoạn từ ngã tư đường Hoàng Sa đến cầu Thăng Long) → cầu Thăng Long → Phạm Văn Đồng.

Xe kinh doanh vận tải khách theo hợp đồng đến 29 chỗ cũng được phép hoạt động 24/24h trong đường bao nêu trên.

Xe hợp đồng chở khách trên 29 chỗ, ô tô khách giường nằm chỉ được phép hoạt động ngoài giờ cao điểm. Trường hợp hoạt động trong giờ cao điểm phải được công an thành phố chấp thuận bằng văn bản.

Các loại ô tô tải dưới 2 tấn chỉ được phép hoạt động ngoài giờ cao điểm (giờ cao điểm 6h-9h và 16h - 19h30). Trường hợp hoạt động trong giờ cao điểm phải được công an thành phố chấp thuận bằng văn bản.

Các loại ô tô tải chuyên dùng, ô tô chuyên dùng như ô tô xitéc (chở xăng dầu, chở khí), chở xe, chở bùn, quét đường, hút chất, bơm bêtông, cần cẩu... chỉ được phép hoạt động từ 21h đến 6h hôm sau.

Quyết định 01 của UBND TP Hà Nội được ban hành đầu năm, các loại xe tải thông dụng có khối lượng toàn bộ dưới hai tấn chỉ được phép hoạt động ngoài giờ cao điểm. Các loại xe tải thông dụng có khối lượng toàn bộ từ hai tấn trở lên chỉ được phép hoạt động từ 21h đến 6h hôm sau.

Những dòng bán tải phổ thông hiện nay được quy định là "xe tải pick-up cabin kép" theo Thông tư 53/2024 của Bộ Giao thông Vận tải (nay là Bộ Xây dựng) về phân loại phương tiện xe cơ giới, tức thuộc nhóm xe tải thông dụng và có khối lượng toàn bộ trên hai tấn. Do đó, theo Quyết định 01, những mẫu xe này bị giới hạn về khung giờ hoạt động, tức chỉ được vào thành phố từ 21h đến 6h hôm sau.

Theo Sở Xây dựng, trong quá trình thực hiện, một số vướng mắc phát sinh từ thực tiễn đã được các cơ quan chức năng và doanh nghiệp phản ánh, đặc biệt liên quan đến dòng xe pickup.

Việc này đã ảnh hưởng đến tâm lý của người sử dụng xe dẫn đến ảnh hưởng tới các doanh nghiệp sản xuất ô tô đối với các dòng xe này.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng cho biết, qua khảo sát, loại ô tô tải pickup có kích thước và khối lượng tương đương ô tô con, nhưng số lượng lại không lớn trong tổng thể phương tiện lưu thông, không lớn đến ùn tắc giao trong giờ cao điểm.

Để hạn chế tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế - xã hội, liên ngành Sở Xây dựng và Công an TP Hà Nội đã thống nhất đề xuất UBND thành phố xem xét, điều chỉnh Quyết định 01/QĐ-UBND theo hướng cho phép xe ô tô tải pickup được lưu thông như xe ô tô con trên địa bàn.