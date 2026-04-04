Phó Cục trưởng Cục CSGT cho biết, liên quan việc phân loại phương tiện, cơ quan chức năng đang áp dụng Thông tư 53/2024 của Bộ GTVT (nay là Bộ Xây dựng) quy định về phân loại phương tiện giao thông đường bộ và dấu hiệu nhận biết xe cơ giới sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường.

“Ô tô pickup được chia thành 2 loại, gồm: ô tô con pickup - theo Phụ lục I về phân loại ô tô chở người đến 8 chỗ, không kể chỗ của người lái; và ô tô tải pickup cabin đơn, ô tô tải pickup cabin kép - theo Phụ lục IV về phân loại ô tô tải thông dụng. Thông tư 53 cũng quy định cụ thể về kết cấu phương tiện, tải trọng, trường hợp chở hàng và các chủng loại phương tiện liên quan”, Thượng tá Phạm Việt Công giải thích.

Thượng tá Phạm Việt Công, Phó Cục trưởng Cục CSGT. Ảnh: Đình Hiếu

Giải đáp thắc mắc về khung giờ lưu thông đối với xe pickup theo quy định của UBND TP Hà Nội, Thượng tá Phạm Việt Công cho biết tại khoản 5, Điều 44 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ giao UBND cấp tỉnh quy định về hoạt động vận tải đường bộ trong đô thị và tỷ lệ phương tiện vận chuyển hành khách công cộng có thiết bị hỗ trợ người khuyết tật trong đô thị.

Trên cơ sở đó, khung giờ lưu thông hiện được quy định cụ thể tại Quyết định 01/2026/QĐ-UBND ngày 4/1/2026 của UBND TP Hà Nội.

“Hiện nay, trên cơ sở ý kiến của cơ quan báo chí và người dân, các sở, ban, ngành của Hà Nội đang tiến hành khảo sát, đánh giá tổng thể để tham mưu, kiến nghị UBND TP Hà Nội xem xét. Việc áp dụng Quyết định 01 đối với 2 loại xe nêu trên sẽ sớm được UBND TP Hà Nội quyết định và thông tin tới các cơ quan báo chí”, Thượng tá Phạm Việt Công nói.

Lực lượng CSGT căn cứ vào giấy chứng nhận đăng kiểm để quản lý phương tiện. Ảnh: Đình Hiếu

Cũng theo Phó Cục trưởng Cục CSGT, đối với công tác đăng ký, quản lý xe con pickup và xe tải pickup, hiện các quy định về chất lượng an toàn kỹ thuật của phương tiện đã được Bộ Xây dựng quy định cụ thể tại các văn bản pháp luật chuyên ngành.

Trên cơ sở đó, khi tổ chức, cá nhân thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về nhập khẩu, sản xuất, lắp ráp, thuế và các khoản phí, lệ phí liên quan, lực lượng CSGT sẽ căn cứ giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật để thực hiện đăng ký, quản lý và theo dõi trong suốt quá trình hoạt động của phương tiện.