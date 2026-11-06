Hà Nội dự kiến phát khoảng 50.000 vé xem đêm nghệ thuật có pháo hoa tại sân Mỹ Đình tối 24/11 (Ngày Văn hóa Việt Nam). Trước đó, TP sẽ tổ chức cuộc diễu hành di sản ở phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm vào sáng 21/11.

Tối 24/11, Hà Nội bắn pháo hoa trên sân Mỹ Đình

Tại hội nghị thông tin chuyên đề do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức vào sáng 6/11, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Nguyễn Thị Mai Hương cho biết: Chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam bắt đầu lúc 20h ngày 24/11 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, kéo dài tối đa 120 phút và được truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề và triển khai nhiệm vụ tuyên truyền trên báo chí tháng 11

Đêm diễn có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, ca sĩ. Ban tổ chức dự kiến phát khoảng 50.000 vé.

Theo kế hoạch, chương trình gồm các tiết mục nghệ thuật đặc sắc kết hợp những màn pháo hoa, lấy dấu ấn văn hóa Thăng Long - Hà Nội làm mạch kết nối, thể hiện sự hội tụ các giá trị văn hóa vùng miền, dân tộc trên cả nước…

Trước đêm diễn tại Mỹ Đình, lễ khai mạc chương trình Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội diễn ra sáng 21/11 ở không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm. Điểm nhấn là cuộc diễu hành di sản với 18 khối, quy tụ khoảng 2.300 nghệ nhân và người dân từ 48 xã, phường.

Trong hai ngày 21 và 22/11, người dân có thể xem các tiết mục nghệ thuật truyền thống và đương đại tại ba sân khấu ở Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, khu vực tượng đài Cảm Tử và ngã tư Tràng Tiền Plaza - Hàng Khay.

Năm không gian trải nghiệm tại phố đi bộ kéo dài từ 21 đến 24/11. Khu làng nghề, phố nghề truyền thống có khoảng 30 gian hàng. Các khu còn lại giới thiệu văn hóa Hà Nội qua các thời kỳ, trưng bày nghệ thuật ứng dụng thực tế ảo và thực tế tăng cường, tổ chức triển lãm “Văn hóa Hà Nội - Tinh hoa hội tụ” và giới thiệu chủ đề “Hà Nội - Thành phố vì hòa bình và sáng tạo”.

Các hoạt động hưởng ứng được tổ chức tại 126 xã, phường. Ngoài khu vực hồ Hoàn Kiếm, thành phố giới thiệu tour tìm hiểu di sản và làng nghề ở Phú Thượng, chương trình trải nghiệm ở Thư Lâm, lễ hội vinh danh làng nghề Chuyên Mỹ và festival làng nghề hoa, cây cảnh Tích Giang ở xã Phúc Thọ. Công viên Thống Nhất có chương trình “Ghé Days 2026”.

Hà Nội sẽ phát động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Theo bà Nguyễn Thị Mai Hương, TP xác định Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội là một trong năm chương trình văn hóa tiêu biểu của Thủ đô.

Tăng kiểm tra thực phẩm, hàng tiêu dùng cuối năm

Cũng tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Nguyễn Thế Hiệp cho biết lực lượng quản lý thị trường sẽ tập trung kiểm tra các mặt hàng được tiêu thụ nhiều dịp cuối năm như thực phẩm, rượu bia, bánh kẹo, hoa quả, quần áo, hàng điện tử và mỹ phẩm. Hoạt động buôn bán, vận chuyển gia súc, gia cầm và thực phẩm đông lạnh được chú trọng.

Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Nguyễn Thế Hiệp phát biểu tại hội nghị

Các mặt hàng khác trong diện kiểm tra gồm thuốc tân dược, vật tư nông nghiệp, xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng. Lực lượng chức năng cũng tập trung xử lý pháo nổ, thuốc lá nhập lậu và hàng giả mạo nhãn hiệu.

Sở Công Thương yêu cầu tăng kiểm tra hoạt động khuyến mại và phối hợp kiểm soát an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh. Các hành vi bán hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc hoặc lợi dụng nhu cầu mua sắm dịp lễ, Tết để tăng giá bất hợp lý sẽ bị xử lý. Song song với việc kiểm tra, sở phối hợp với các địa phương triển khai chương trình xúc tiến thương mại, kích cầu mua sắm dịp cuối năm và Tết Nguyên đán 2027.

Trong 10 tháng năm nay, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội thực hiện 4.791 cuộc kiểm tra, trong đó có 4.658 cuộc đột xuất. Lực lượng chức năng xử lý 4.201 vụ vi phạm và chuyển 81 vụ sang cơ quan điều tra.

Tổng tiền xử phạt vi phạm hành chính hơn 66 tỷ đồng. Tiền bán hàng tịch thu hơn 10 tỷ đồng, số tiền thu nộp bất hợp pháp hơn 841 triệu đồng. Hàng hóa tịch thu trị giá hơn 15 tỷ đồng, còn giá trị hàng hóa buộc tiêu hủy và khắc phục hậu quả hơn 44 tỷ đồng.

Hà Nội đã giải quyết 81 vụ việc báo chí phản ánh

Cũng tại hội nghị sáng 6/11, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Đào Xuân Dũng, cho biết TP đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xử lý 107 vụ việc do báo chí phản ánh. Đến nay, 81 vụ đã giải quyết dứt điểm, 26 vụ còn lại đang được xử lý.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Đào Xuân Dũng phát biểu tại buổi thông tin chuyên đề

Theo ông Dũng, trong tháng 10, các cơ quan báo chí đăng 99.462 tin, bài về công tác điều hành và tình hình kinh tế - xã hội của Hà Nội. Nhiều bài viết đề cập những bất cập ở cơ sở trong các lĩnh vực như xây dựng, môi trường, giao thông và y tế. Các thông tin về quy hoạch, cải tạo cảnh quan sông Hồng, khu vực hồ Hoàn Kiếm và điều chỉnh địa giới hành chính cũng được dư luận quan tâm.