Trong phạm vi triển khai dự án Trục không gian Quốc lộ 1A, nhiều công trình có kiến trúc đặc trưng và dấu ấn riêng đang được các đơn vị, địa phương tiến hành tháo dỡ, di dời.

TP Hà Nội đang đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để triển khai dự án Trục không gian Quốc lộ 1A. Tuyến đường dài khoảng 36,3km, từ Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ, đi qua 18 xã, phường của Hà Nội.

Khi hoàn thành, tuyến có mặt cắt ngang 90m, sử dụng khoảng 337,3ha đất. Dự án dự kiến hoàn thành năm 2027. Trong phạm vi ảnh hưởng của dự án, nhiều công trình có kiến trúc đặc trưng và dấu ấn riêng đang được các đơn vị, địa phương tiến hành tháo dỡ, di dời.

Trên địa bàn phường Bạch Mai, cổng Parabol của Đại học Bách khoa Hà Nội cũng nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng. Sáng 4/11, công nhân và máy móc được huy động để thực hiện việc di dời cổng vào phía trong khoảng 20m, nhằm bảo tồn công trình.

Trên đoạn tuyến Quốc lộ 1A đi qua địa bàn phường Kim Liên, Bệnh viện Bạch Mai sẽ phải di dời cổng và hàng rào để bàn giao mặt bằng phục vụ dự án.

Các khu tập thể cũ H1, H2 và E1B cũng nằm trong phạm vi dự án.

Trên địa bàn phường Phương Liệt, việc triển khai dự án cũng ảnh hưởng tới 4 tập thể cũ gồm Dãy 10 - Tập thể xếp dỡ đường sắt, Tập thể Đài Tiếng nói Việt Nam, Nhà P2 Tập thể Phương Liệt, Nhà C2 Tập thể lắp máy 10.

Hiện nay, các địa phương có khu tập thể cũ nằm trong phạm vi triển khai dự án đã báo cáo thành phố đồng thời đề xuất phương án bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Ga Giáp Bát và ga Văn Điển nằm trong phạm vi ảnh hưởng của dự án mở rộng Quốc lộ 1A. Theo phương án quy hoạch, hai nhà ga này phải di dời để phục vụ việc mở rộng tuyến đường và tổ chức lại hạ tầng đường sắt khu vực phía Nam Hà Nội.

Một phần diện tích của bến xe Giáp Bát và bến xe Nước Ngầm cũng nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng.