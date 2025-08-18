Sáng 18/8, VinBus chính thức khai trương và đưa vào vận hành tuyến buýt điện miễn phí E11 kết nối Yên Phụ - Bờ Hồ - Lăng Bác, giúp người dân dễ dàng di chuyển đến các địa điểm du lịch nổi tiếng tại trung tâm Thủ đô.

Tuyến buýt điện miễn phí E11 sẽ hoạt động thí điểm từ nay đến hết năm 2025, đi qua nhiều địa danh gắn với lịch sử và văn hóa Hà Nội như Hồ Gươm, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, phố cổ Hà Nội và các bảo tàng trung tâm, kết nối dòng chảy quá khứ và hiện tại trong từng hành trình xanh của người dân và du khách.

E11 là tuyến buýt điện thứ 18 được VinBus đưa vào vận hành tại Thủ đô Hà Nội, sử dụng dòng xe VinFast EB8 do Việt Nam sản xuất 100%. Thân xe được thiết kế sàn thấp, thuận tiện cho người cao tuổi, trẻ em và được tích hợp tính năng hỗ trợ người khuyết tật lên xuống. Xe trang bị nhiều tiện ích hiện đại, gồm hệ thống tự động thông báo điểm dừng, camera an ninh, màn hình LED và wifi miễn phí, hoàn toàn không phát thải và không gây tiếng ồn.

Hà Nội chính thức đưa vào vận hành tuyến buýt điện E11. Ảnh: Vinbus

Tại buổi lễ, ông Lê Khắc Hiệp, Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup nhấn mạnh, E11 kết nối Yên Phụ - Bờ Hồ - Lăng Bác không chỉ là một tuyến buýt điện giao thông công cộng mới mà còn là món quà VinBus và UBND TP Hà Nội gửi tới người dân Thủ đô và du khách bốn phương trong dịp đại lễ đặc biệt của dân tộc.

Tuyến buýt điện E11 sẽ kết nối dễ dàng tới các địa danh lịch sử, văn hóa tiêu biểu của Hà Nội, thúc đẩy thành phố trở thành biểu tượng mới của giao thông xanh, góp phần hiện thực hóa khát vọng về một Thủ đô văn minh, giàu bản sắc, xứng đáng với danh hiệu “Thành phố vì hòa bình” và là nơi đáng sống, ông Hiệp chia sẻ.

Ông Đào Việt Long, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP Hà Nội, cho biết, ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường là hai vấn đề thách thức lớn của Thủ đô. Nhiều giải pháp đã được thực hiện, trong đó TP Hà Nội đặc biệt tập trung chỉ đạo phát triển hệ thống vận tải công cộng chạy bằng điện và năng lượng xanh.

Vừa qua, UBND Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 149 nhằm cụ thể hoá lộ trình chuyển đổi và phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt điện, năng lượng xanh. Theo đó, chậm nhất đến năm 2030, 100% phương tiện xe buýt trên địa bàn Hà Nội sẽ sử dụng điện, năng lượng xanh.

Tuyến buýt điện miễn phí E11 kết nối Yên Phụ - Bờ Hồ - Lăng Bác. Ảnh: Vinbus

Chia sẻ về tuyến buýt điện miễn phí E11 kết nối Yên Phụ - Bờ Hồ - Lăng Bác, theo ông Long, ngoài việc giúp người dân và du khách dễ dàng tiếp cận các điểm du lịch, tuyến buýt này còn góp phần giảm ùn tắc giao thông, giảm ô nhiễm môi trường.

Thời gian tới, ông Long đề nghị Công ty Vinbus tích cực tham gia, đóng góp vào quá trình đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi các phương tiện xe buýt sử dụng năng lượng xanh trên địa bàn Thủ đô. Cùng với đó, tiếp tục duy trì chất lượng dịch vụ, tăng cường triển khai các giải pháp để thu hút hơn nữa người dân sử dụng phương tiện công cộng.

"Chúng tôi mong muốn mỗi chuyến xe buýt điện miễn phí trong những ngày này không chỉ giúp người dân đi lại thuận tiện, an toàn, mà còn truyền cảm hứng để cộng đồng cùng nhau chuyển dịch sang phương thức giao thông xanh, vì một Hà Nội văn minh, bền vững và giàu bản sắc”, ông Nguyễn Công Nhật, Tổng giám đốc VinBus chia sẻ.

Cũng nhân dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước, VinBus sẽ triển khai tăng cường các tuyến buýt phục vụ người dân và du khách đến Triển lãm Thành tựu Kinh tế - xã hội, diễn ra từ ngày 28/8 đến 5/9 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội).

Các tuyến buýt được tăng cường bao gồm hai tuyến hiện có là tuyến 43 và E10, cùng ba tuyến bổ sung là E02, E08 và E09, với tần suất từ 20-60 phút một chuyến, tổng số 258 lượt xe mỗi ngày.