Theo phương án phân luồng, các phương tiện từ hướng cầu Đông Trù sẽ lưu thông theo đường Trường Sa, sau đó rẽ trái tại nút giao với đường nội bộ A2.11. Từ đây, tài xế có thể tiếp tục đi theo đường D2.1 để vào bãi đỗ xe P1 hoặc theo tuyến D2.2 để tiếp cận các bãi P5, P6 – những khu vực đỗ xe lớn gần sự kiện.

Bản đồ chỉ dẫn lối vào Trung tâm Triển lãm Quốc gia, nơi diễn ra Hội chợ Mùa Thu 2025. Ảnh: Sở Xây dựng Hà Nội cung cấp.

Với phương tiện đến từ hướng cầu Nhật Tân, có hai lựa chọn: rẽ phải tại nút giao A2.11 để vào các tuyến nội bộ D2.1 và D2.2, hoặc tiếp tục di chuyển thẳng tới cổng Trung tâm Triển lãm Quốc gia để vào các bãi đỗ xe tương ứng, tùy theo nhu cầu tham dự của khách.

Hội chợ Mùa Thu 2025 dự kiến sẽ được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (xã Đông Anh, TP Hà Nội). Ảnh: VOV

Ở chiều ngược lại, khi rời hội chợ, các phương tiện đi hướng cầu Nhật Tân sẽ lưu thông theo tuyến D2.11, sau đó rẽ trái tại nút đèn giao thông ra đường Trường Sa. Các phương tiện đi về phía cầu Đông Trù sẽ thoát ra qua các tuyến nội bộ D2.1, D2.2 và trục đường chính phía trước cổng Trung tâm Triển lãm Quốc gia.

Hội chợ Mùa Thu 2025 dự kiến diễn ra từ ngày 25/10 đến 4/11/2025 tại Đông Anh, Hà Nội, hứa hẹn thu hút đông đảo người dân và du khách. Với sơ đồ hướng dẫn giao thông chi tiết, thành phố kỳ vọng sẽ giảm thiểu ùn tắc, đảm bảo an toàn và tạo thuận tiện tối đa cho các hoạt động tại sự kiện văn hóa – thương mại thường niên này.