Ngày 29/6, Công an TP Hà Nội tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc CATP Hà Nội về công tác tổ chức, cán bộ theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội liên quan đến việc sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã.

Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội chụp ảnh cùng 126 Trưởng Công an cấp xã. Ảnh: Trung Kiên.

Đây là bước chuyển mình quan trọng trong công tác tổ chức bộ máy của lực lượng Công an Thủ đô, đánh dấu giai đoạn mới trong phương thức quản lý, vận hành lực lượng công an cơ sở.

Sau sắp xếp, hợp nhất, Hà Nội chính thức có 126 đơn vị Công an cấp xã với 11.138 cán bộ, chiến sĩ được bố trí lại vị trí công tác theo nguyên tắc khoa học, hợp lý, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Đặc biệt, đội ngũ lãnh đạo Công an cấp xã được tuyển chọn kỹ lưỡng từ những cán bộ ưu tú nhất: 126 Trưởng Công an cấp xã là những cán bộ tinh nhuệ, nổi bật, được sàng lọc từ 1.182 đồng chí trong diện rà soát.

Các lãnh đạo UBND TP Hà Nội cùng Ban Giám đốc Công an Hà Nội chụp ảnh cùng 126 Trưởng Công an cấp xã.

Bên cạnh đó, 624 Phó trưởng Công an cấp xã được lựa chọn từ những cá nhân có năng lực chỉ huy, kinh nghiệm thực tiễn và phẩm chất chính trị vững vàng.

Đáng chú ý, việc điều động hơn 11.000 cán bộ, chiến sĩ về các đơn vị mới được CATP thực hiện theo nguyên tắc ưu tiên tạo điều kiện thuận lợi về quãng đường di chuyển, nhằm bảo đảm cán bộ an tâm công tác, gắn bó lâu dài.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an TP Hà Nội.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng – Giám đốc Công an TP Hà Nội, khẳng định: “Từ ngày 1/3, Công an TP Hà Nội chính thức bước vào giai đoạn tổ chức và vận hành mới - một phương thức quản lý lịch sử chưa từng có, khi không còn tổ chức Công an cấp huyện và số đơn vị Công an cấp xã, phường, thị trấn giảm từ 526 xuống còn 126”.

Theo Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, đây không chỉ là sự thay đổi về địa giới hành chính, mà còn là bước ngoặt trong tư duy quản trị quốc gia, hướng tới xây dựng một chính quyền gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân tốt hơn.

Ông Tùng nhấn mạnh: “Tất cả cán bộ, chiến sĩ phải có mặt tại đơn vị mới từ ngày 1/7, sẵn sàng bắt tay ngay vào công việc, đảm bảo không để xảy ra gián đoạn trong thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là các dịch vụ hành chính công phục vụ người dân”.

Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội.

Tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền – Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã phát động phong trào thi đua đặc biệt với chủ đề: “Lãnh đạo gương mẫu - Đơn vị đi đầu - Bảo vệ bình yên - Kỷ nguyên đất nước” nhằm chào mừng 80 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam và hướng tới Đại hội Đảng các cấp, Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Phong trào nhằm khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý chí chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt là đội ngũ chỉ huy trong bối cảnh tổ chức bộ máy có nhiều thay đổi. Lãnh đạo các đơn vị được yêu cầu phát huy vai trò tiên phong, đổi mới, linh hoạt trong quản lý, điều hành; đồng thời tích cực nghiên cứu, ứng dụng sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và công nghệ trong công tác công an.