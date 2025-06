Đó là chỉ đạo của đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội khi ông đến kiểm tra công tác tổ chức thi tập trung kết thúc khoá học trực tuyến đào tạo kỹ năng số, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), ngày 8/6.

Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền kiểm tra các học viên. Ảnh: PD

80 năm trước, Phong trào “Bình dân học vụ” được Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động đã giúp hàng triệu người dân Việt Nam thoát nạn mù chữ, tiếp cận ánh sáng tri thức.

Bước vào thời đại 4.0, tinh thần đó lại được tái hiện và nâng tầm qua phong trào “Bình dân học vụ số” - một chiến dịch mang tính cách mạng trong phổ cập kiến thức và kỹ năng số cho toàn dân, không để ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

Công an Hà Nội đi đầu: Học thật, thi thật, làm chủ công nghệ thật

Ngày 1/6, Công an Thành phố Hà Nội chính thức phát động phong trào "Bình dân học vụ số" trong toàn lực lượng, coi đây là nhiệm vụ chiến lược, gắn liền với mục tiêu bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong thời kỳ mới.

Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền đến kiểm tra công tác tổ chức thi tập trung kết thúc khoá học trực tuyến. Ảnh: PD

Phát biểu tại buổi kiểm tra kỳ thi sáng 8/6, đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Giám đốc CATP Hà Nội, khẳng định: “Học để làm chủ công nghệ, ứng dụng hiệu quả AI vào công việc, nâng cao năng suất, rút ngắn quy trình, đổi mới tư duy. Đó không chỉ là yêu cầu mà là sứ mệnh của mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô trong kỷ nguyên số.”

Sau 5 ngày học tập nghiêm túc với 4 chuyên đề thiết thực: Tổng quan về chuyển đổi số và kỹ năng số cơ bản; An toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu; Giới thiệu trí tuệ nhân tạo và kỹ thuật Prompt cơ bản; Ứng dụng AI trong sáng tạo và xử lý hình ảnh, video…, các học viên đã hoàn thành phần thi đánh giá trực tuyến với hệ thống chấm điểm minh bạch, chính xác, đảm bảo chất lượng đào tạo. Kết quả đạt từ 50% trở lên được tiếp tục bước vào kỳ thi tập trung để đánh giá thực chất, đúng năng lực.

Tính đến ngày 2/6, đã có 7.121 đoàn viên, thanh niên CATP Hà Nội đăng ký tham gia chương trình đào tạo số. Một số đơn vị đặc biệt tiên phong như Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh và Phòng Kỹ thuật Hình sự đạt 100% cán bộ, chiến sĩ tự nguyện tham gia. Kết quả này cho thấy sự lan tỏa mạnh mẽ và tinh thần trách nhiệm cao trong toàn lực lượng.

Khoảng 1.500 cán bộ, chiến sĩ Công an các đơn vị bước vào kỳ thi tập trung khóa học trực tuyến. Ảnh: PD

Từ ngày 8/6 đến 15/6, CATP tổ chức đồng loạt các điểm thi tập trung, huy động 5 tổ công tác giám sát nghiêm ngặt, đảm bảo kỳ thi diễn ra công khai, minh bạch, đúng quy định. Thí sinh chấp hành nghiêm điều lệnh CAND, không sử dụng phần mềm hỗ trợ, mang đầy đủ giấy tờ tùy thân và mặc đúng trang phục.

Không chỉ là kỳ thi mà là một bước chuyển lớn về tư duy

Tại các điểm thi, không khí học tập, thi cử diễn ra nghiêm túc, trật tự, cho thấy một thế hệ Công an trẻ đang từng bước làm chủ công nghệ, làm chủ AI, sẵn sàng ứng dụng vào công việc chuyên môn để nâng cao hiệu quả, rút ngắn quy trình, phục vụ nhân dân tốt hơn.

Các học viên luôn háo hức với khóa học. Ảnh: PD

Phong trào “Bình dân học vụ số” trong CATP Hà Nội không đơn thuần là một chương trình đào tạo, mà là lời khẳng định mạnh mẽ: Công an Thủ đô không đứng ngoài cuộc cách mạng số, mà đang đi đầu, làm gương, lan tỏa tinh thần đổi mới và khát vọng vươn lên bằng tri thức.

“Chủ động học tập – Vững bước chuyển đổi số – Xứng danh thanh niên Công an Thủ đô” không chỉ là khẩu hiệu, mà là cam kết hành động, là bước chân vững chãi của những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận công nghệ, hội nhập cùng thời đại.