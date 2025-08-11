Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao TP Hà Nội vừa thông tin về chương trình nghệ thuật “80 năm - Tự hào Việt Nam”. Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 do UBND TP. Hà Nội tổ chức, Sở Văn hóa và Thể thao TP Hà Nội được giao thực hiện.

Chương trình diễn ra tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, phường Hoàn Kiếm. Thời gian từ 9h đến 22h các ngày từ 30/8 - 2/9 với nhiều hoạt động hấp dẫn như: Hoạt động trải nghiệm (diễn ra từ 9h đến 22h các ngày từ 30/8 - 2/9), biểu diễn nghệ thuật ( diễn ra từ 19h đến 21h30 ngày 2/9).

Theo đó, người dân được hòa mình vào các trạm trải nghiệm.

Trạm trải nghiệm 1: Bác Hồ trong trái tim dân tộc. Đây là nơi kết nối quá khứ và hiện tại, khơi dậy lòng biết ơn sâu sắc và tình cảm thiêng liêng của mỗi người dân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trạm trải nghiệm 2: Ký ức Trường Sơn. Đây không chỉ là một trải nghiệm mà còn là không gian tái hiện tuyến đường Trường Sơn huyền thoại bằng công nghệ hiện đạị.

Trạm trải nghiệm 3: Viết tiếp câu chuyện hòa bình là một không gian nghệ thuật giàu tính biểu tượng, mang đến cảm giác nhẹ nhàng, lan tỏa như chính giá trị của hòa bình.

Đáng chú ý, vào tối 2/9, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, phường Hoàn Kiếm còn diễn ra hoạt động biểu diễn nghệ thuật với 3 chương: Không gì quý hơn độc lập tự do; Viết tiếp câu chuyện hòa bình và Kỷ nguyên vươn mình.

Chương trình nghệ thuật tổng hợp bao gồm ca múa nhạc, múa đương đại, hoạt cảnh, trình chiếu tư liệu, âm thanh ánh sáng hiện đại với sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng, các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp Thủ đô và lực lượng diễn viên quần chúng, sinh viên nghệ thuật.

N. Huyền