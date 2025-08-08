Sáng sớm 8/8, các kỹ sư, kỹ thuật viên hàng không và tổ bay thuộc Lữ đoàn Không quân 918 (Quân chủng Phòng không - Không quân) có mặt tại sân bay Gia Lâm (Hà Nội) làm công tác kiểm tra và chuẩn bị cho buổi tập luyện bay trên bầu trời thủ đô.

Thời tiết hôm nay khá thuận lợi cho buổi tập huấn bay.

6h, 4 máy bay vận tải gồm: 1 Casa C-295 (to nhất) và 3 Casa C-212 bắt đầu cất cánh trên đường bay. Trong đó máy bay C-295 dẫn đầu; hai chiếc C-212 cất cánh cùng lúc, so le nhau trên đường băng và một chiếc C-212 số hiệu 8992 bay cuối.

Chiếc máy bay Casa-212 mang số hiệu 8982 bay trên nền trời vàng óng vào lúc bình minh của ngày hôm nay.

Đây là loại máy bay vận tải hạng trung và có thể trang bị vũ khí nhằm tuần tra biên giới, bờ biển.

Đội hình 4 chiếc vận tải cơ dẫn đầu là C-295, theo sau là 3 chiếc C-212. C-295 là chiếc vận tải cơ có chiều dài 24,495m, sải cánh 25,810m, chiều cao 8,663m với vận tốc cực đại lên đến 454km/h.

Chiếc vận tải cơ này có thể chở tối đa 23,2 tấn hàng và 71 người.

Tiếng động cơ rền vang của máy bay gây ấn tượng mạnh mẽ. Tại đường Bát Khối cạnh khu vực sân bay, có thể nhìn thấy hình ảnh rất cận của các máy bay này.

Cả 4 chiếc máy bay này sẽ thực hiện biểu diễn tại đại lễ mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Máy bay sẽ giữ đội hình 1-2-1, đồng tốc và cự ly khi bay qua lễ đài tại Quảng trường Ba Đình.

Sự chênh lệch về kích thước, trọng lượng và đặc tính tốc độ bay giữa C-295 và C-212 tạo ra một bài toán khó cho việc tập luyện cho các phi công.

Sau 40 năm (kể từ lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động 1/5/1985), đội hình máy bay vận tải của Không quân Việt Nam mới quay trở lại bay biểu diễn trên bầu trời Hà Nội dịp Quốc khánh 2/9.

Thượng tá Phạm Quốc Hưng

Thượng tá Phạm Quốc Hưng, phi đội trưởng phi đội 3, Lữ đoàn Không quân 918 cho biết: "Sau nhiều ban bay từ 2 chiếc rồi 3 cho đến nay là 4 chiếc, hôm nay chúng tôi đã thực hiện chuẩn theo các số liệu đề ra, cất cánh theo 2 phương án và hợp đội theo đội hình mũi tên với Casa C-295 dẫn đầu. Sau gần 1 tháng cho đến nay quá trình huấn luyện hoàn toàn thuận lợi và an toàn".