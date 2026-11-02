Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2030, 100% công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền UBND TP được đánh giá gắn với sản phẩm, hiệu quả và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành Kế hoạch số 428 ngày 2/11/2026, triển khai Chương trình hành động số 18 của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 24 của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới.

Kế hoạch đặt ra yêu cầu cụ thể hóa tinh thần đổi mới thành nhiệm vụ, sản phẩm và trách nhiệm trong thực thi công vụ, tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn ảnh hưởng trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp.

Mỗi nhiệm vụ phải rõ người, rõ trách nhiệm

Thành phố yêu cầu 100% sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND TP và UBND các xã, phường ban hành kế hoạch triển khai. Từng cơ quan phải xác định nhiệm vụ, sản phẩm, người chịu trách nhiệm, tiến độ và nguồn lực phù hợp với thực tiễn, không sao chép nguyên văn chương trình, kế hoạch của cấp trên.

Các cơ quan của Hà Nội phải rà soát quy trình làm việc, phân công nhiệm vụ, thời hạn và trách nhiệm của từng bộ phận, cá nhân.

Mỗi nhiệm vụ phải bảo đảm “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền. Một cơ quan chủ trì chịu trách nhiệm chính về kết quả; cơ quan phối hợp chịu trách nhiệm phần việc được giao và cung cấp thông tin, ý kiến đúng hạn.

Với nhiệm vụ có nhiều nội dung hoặc liên quan nhiều cơ quan, đơn vị chủ trì phải xác định đầu mối tổng hợp, phân định phần việc của từng bên.

Đến năm 2030, toàn bộ công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền quản lý của UBND TP được đánh giá gắn với sản phẩm, tiến độ, chất lượng, hiệu quả, kỷ luật, kỷ cương, năng lực phối hợp và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp trên hệ thống đánh giá hiện có.

Việc đánh giá còn gắn với khả năng tháo gỡ điểm nghẽn, bộ tiêu chí kết quả thực hiện nhiệm vụ và OKR/KPI đang triển khai. Kết quả thực hiện nhiệm vụ khó, nhiệm vụ đổi mới được gắn với quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, bổ nhiệm và sử dụng cán bộ.

Thành phố yêu cầu phát hiện, khen thưởng, tôn vinh cán bộ, tập thể có sáng kiến, sản phẩm thực chất, không chạy theo số lượng; đồng thời thu hút, trọng dụng nhân tài, quan tâm cán bộ trẻ, cán bộ nữ và cán bộ khoa học - công nghệ.

Đơn giản hóa thủ tục, bảo đảm điều kiện cho cấp xã

Một nhiệm vụ trọng tâm là rà soát các quy định, quy trình thực thi công vụ để phát hiện điểm nghẽn, chồng chéo hoặc nội dung không còn phù hợp.

Các sở, ngành được giao đánh giá quy trình giải quyết đề xuất, kiến nghị ở cơ sở; rà soát khả năng đơn giản hóa thủ tục với công việc nhỏ, cấp thiết; đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền thành phố.

Cùng với đó là tham mưu quy định rõ thời hạn, trách nhiệm xử lý đề xuất, kiến nghị của cơ quan, tổ chức, công dân và cụ thể hóa quy trình rút gọn đối với những nội dung nhỏ, cấp thiết tại cơ sở.

Trong nội bộ, các cơ quan phải rà soát quy trình làm việc, phân công nhiệm vụ, thời hạn và trách nhiệm của từng bộ phận, cá nhân. Thanh tra hành chính, kiểm tra công vụ được đổi mới theo hướng phòng ngừa, cảnh báo sớm, hướng dẫn để kịp thời khắc phục bất cập trước khi xảy ra vi phạm.

Đối với phân cấp, ủy quyền, thành phố rà soát trên ba lĩnh vực: nguồn thu, nhiệm vụ chi trong phát triển kinh tế - xã hội; quản lý nhà nước; giải quyết thủ tục hành chính.

Thành phố ưu tiên xử lý những điều kiện còn thiếu ảnh hưởng trực tiếp đến giải quyết công việc cho người dân, doanh nghiệp; làm rõ trách nhiệm hướng dẫn, trả lời đối với nội dung vượt thẩm quyền cấp xã.

Đến năm 2030, 100% đề xuất đổi mới, sáng tạo thuộc diện phải xem xét, thẩm định được phân loại theo quy mô, mức độ rủi ro và thẩm quyền; có mục tiêu, nguồn lực, giới hạn rủi ro, cơ chế giám sát và phương án xử lý phát sinh.

Thành phố tập trung tháo gỡ điểm nghẽn về đất đai, quy hoạch, giải phóng mặt bằng, đầu tư công, tài chính, tài sản công, quản lý đô thị, môi trường, hạ tầng, chuyển đổi số và an sinh xã hội; theo dõi, tổng hợp kết quả hằng quý.

Kết quả xử lý đề xuất, sáng kiến của cán bộ, công chức, viên chức được công khai, phản hồi trên cơ sở dữ liệu dùng chung; thông tin người đề xuất, phản ánh được bảo mật theo quy định.

Thành Huế