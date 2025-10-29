9 học sinh ghi danh đội tuyển quốc gia

Tại lễ công bố 13 đội tuyển học sinh giỏi Hà Nội tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2025 - 2026, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương cho biết, 247 học sinh thành viên đội tuyển là những gương mặt tiêu biểu nhất, kết tinh của trí tuệ, nghị lực, đạo đức và khát vọng học tập không ngừng của học sinh Thủ đô. Để có mặt trong danh sách này, các em đã phải vượt qua nhiều vòng thi, nhiều buổi rèn luyện căng thẳng, thể hiện năng lực nổi trội, tinh thần kiên trì, nỗ lực cùng quyết tâm giành chiến thắng.

Trong danh sách 13 đội tuyển chính thức, ngoài những ngôi trường THPT chuyên, như: Hà Nội - Amsterdam, Nguyễn Huệ, Chu Văn An, Sơn Tây thì còn có một số trường không chuyên, gồm: THPT Quang Trung - Hà Đông, THCS & THPT Lương Thế Vinh, THPT Hoàng Long và THCS - THPT Newton.

Trong đó Trường Newton có số lượng vượt trội với 9 học sinh lọt vòng quốc gia. Đặc biệt hơn, riêng đội tuyển toán, Trường Newton có đến 5 trên tổng số 20 thành viên. Ngoài ra, Newton còn có 1 học sinh vào đội tuyển lý, 1 học sinh vào đội tuyển hoá, 1 học sinh vào đội tuyển sinh và 1 học sinh vào đội tuyển tiếng Nga.

Học sinh Trường THCS - THPT Newton đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi thành phố. Ảnh: Trường Newton

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương dành lời khen ngợi và biểu dương Trường Newton và khẳng định, Newton là một hiện tượng đặc biệt của ngành GD&ĐT Thủ đô khi 2 năm liên tiếp có số lượng học sinh dự thi quốc gia đông đảo và đạt giải cao. Bên cạnh đó, Newton còn thường xuyên có học sinh tham dự và giành giải thưởng vượt trội tại các kỳ thi quốc tế uy tín. Những thành tích đó góp phần nâng cao vị thế của giáo dục Thủ đô trên bản đồ giáo dục Việt Nam cũng như quốc tế.

Đến thời điểm hiện tại, Newton là trường tư thục đầu tiên và duy nhất ở Hà Nội có học sinh tham dự kỳ thi Olympic Khoa học trẻ quốc tế (IJSO) 2 năm liên tiếp và giành giải cao (1 huy chương Bạc IJSO 2023 và 2 huy chương Bạc IJSO 2024). Newton cũng có học sinh tham dự kỳ thi Olympic thiên văn học và vật lý thiên văn (IOAA) năm 2025 và giành 1 huy chương Bạc. Chưa dừng lại, Newton là trường tư thục đầu tiên của Hà Nội có học sinh dự kỳ thi Olympic toán quốc tế Turkmenistan 2025 và giành 1 huy chương Vàng.

Tại kỳ thi Olympic toán và khoa học quốc tế (IMSO) 2025 vừa diễn ra, Newton là trường tư thục có đóng góp lớn cho lực lượng trí tuệ trẻ Việt Nam khi có 12 học sinh dự thi, chiếm 50% số lượng thành viên của đội Việt Nam tham dự kỳ thi này. Kết quả, 100% học sinh Newton đều xuất sắc đạt huy chương, trong đó có 2 huy chương Vàng.

Thành tích nổi bật với nhiều học sinh thi vượt cấp

Tại kỳ thi học sinh giỏi THPT TP Hà Nội năm học 2025 - 2026 do Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức cuối tháng 9/2025, thầy và trò trường THCS - THPT Newton đón nhận kết quả tích cực: đứng top 5 trên tổng số 237 trường THPT có kết quả thi học sinh giỏi cao nhất thành phố. Không chỉ có số lượng học sinh dự thi đông đảo, Newton còn ghi dấu ấn ở chất lượng giải đạt được với tổng số 43 giải, trong đó có: 4 giải Nhất, 20 giải Nhì, 9 giải Ba và 10 giải Khuyến khích, trải đều ở tất cả các bộ môn: toán, lý, hoá, sinh, tiếng Anh, tiếng Nga, văn, sử, địa…

Học sinh Newton chiến thắng trở về từ kỳ thi Omlympic toán và khoa học quốc tế (IMSO) 2025.

Điều đặc biệt nữa của Trường Newton tại kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố năm nay, là số học sinh lớp 10, 11 của trường dự thi (vượt cấp) và đạt giải chiếm xấp xỉ 70%; 4 giải Nhất đã thuộc về 4 học sinh lớp 10, 11, gồm: Nguyễn Diệu Hà, lớp 10G0, giải Nhất môn tiếng Anh; Bùi Nhật Mai, lớp 10S01, giải Nhất môn sử; Lê Minh Quý, lớp 11G0, giải Nhất môn tiếng Anh và Đỗ Duy Bảo, lớp 11G0, giải Nhất môn hoá.

Trong 247 thành viên thuộc 13 đội tuyển chính thức dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2025 - 2026 của Hà Nội có 3 học sinh lớp 10 thì 1 học sinh đang học lớp 10 Săn học bổng của Trường Newton.

Ban giám hiệu cùng học sinh Trường Newton dâng hương tại Văn Miếu.

Kết quả tại các kỳ thi học sinh giỏi của Trường Newton nhiều năm qua không chỉ phản ánh năng lực, tố chất vượt trội của học sinh, mà còn khẳng định hướng đi đúng đắn của nhà trường trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, nổi bật là việc đầu tư mô hình các lớp Săn học bổng.

(Nguồn: Trường Newton)