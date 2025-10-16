Hai lần “vượt cấp” với kết quả ấn tượng

Năm 2025, trong số 142 giải Nhất ở kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 12 cấp thành phố Hà Nội, có 3 học sinh lớp 10 “vượt cấp” và đạt kết quả ấn tượng. Trong đó, Hồ Nhật Hào (lớp 10A2 của Trường THPT Quốc Oai) là thí sinh lớp 10 duy nhất đến từ một trường công ngoại thành giành được giải Nhất ở môn Tin học.

Chia sẻ với PV VietNamNet, Nhật Hào cho hay em rất vui mừng và bất ngờ bởi không nghĩ bản thân có thể làm được tốt đến vậy. “Sau khi thi, em nghĩ bài làm của mình cũng tạm ổn nhưng không ngờ đạt giải Nhất ở kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố”, nam sinh chia sẻ.

Hào sớm thể hiện khả năng và được chọn vào đội tuyển thi chọn học sinh giỏi cấp thành phố của trường bởi các thầy cô biết việc em từng thi "vượt cấp" trước đây.

Đến từ một trường ngoại thành Hà Nội, Hồ Nhật Hào không chỉ “vượt cấp” thi học sinh giỏi vốn dành cho anh chị khối 12 mà còn là thí sinh lớp 10 duy nhất giành được giải Nhất ở môn Tin học. Ảnh: NVCC

Năm lớp 6, Hào làm quen với máy tính. Đến năm lớp 7, nhận thấy thích thú rõ hơn với lập trình, Hào tìm hiểu sâu hơn về môn Tin học.

Cũng năm đó, Hào tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp huyện và giành giải Ba môn Tin học. Năm lớp 8, em đạt giải Nhất cấp huyện và giải Nhì cấp thành phố. Đến lớp 9, Hào lại giành giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố.

Về cách học, nam sinh cho rằng bản thân không có bí quyết đặc biệt so với bạn bè đồng trang lứa.

Với môn Tin, theo Hào, cần làm nhiều bài tập và đọc thêm lý thuyết. Mỗi ngày, Hào ưu tiên dành khoảng 2-3 tiếng cho việc học môn Tin; thời gian còn lại cho các môn học khác.

“Với môn Tin em làm rất nhiều dạng đề và đọc thêm nhiều kiến thức trên mạng. Trong quá trình làm đề nào đó, nếu gặp kiến thức mới, em sẽ tìm đọc ngược lại và bổ sung, luyện tập về kiến thức đó thêm nhiều lần. Cứ theo cách đó, em biết chỗ nào mình còn thiếu. Một trong những trang em hay vào tìm đọc thêm kiến thức là VNOI Wiki,...”, Hào chia sẻ.

Nam sinh cũng có khả năng học Toán rất tốt, minh chứng ở kỳ thi vào lớp 10, em đạt 9,75 điểm. “Nếu xét về tư duy thì môn Toán cũng có những điểm tương đồng môn Tin. Nhưng em có niềm đam mê hơn với Tin học. Những kiến thức, tư duy ở môn Toán giúp em bổ trợ rất nhiều trong quá trình học môn Tin”, Hào chia sẻ và cho rằng ở môn Tin, có rất nhiều kiến thức mới lạ không có trong sách giáo khoa. Điều đó khiến em được thỏa sức sáng tạo.

Không ít lần từng cảm thấy chán nản nhưng chưa bao giờ bỏ cuộc

Với môn Tin học, mỗi lần giải quyết được bài toán, Hào lại thấy vui.

“Ở môn học này, có nhiều bài ban đầu nhìn vào cảm thấy khó nên dễ bị chán nản nhưng càng giải ra được càng thấy thú vị, thỏa sự tò mò. Thực tế, em cũng từng có những lúc chán nản do kiến thức quá khó hiểu nhưng bỏ cuộc thì chưa bao giờ”, Hào kể.

Những lần gặp khó, Hào thường lên mạng tìm kiếm các tài liệu liên quan hoặc những đoạn video giảng về nhóm kiến thức mình muốn tìm hiểu. Sau đó, cứ thế luyện tập nhiều.

“Em từng mất tới một ngày chỉ để tìm hướng và giải quyết một bài toán. Kinh nghiệm để học tốt môn Tin là kiên trì và không bao giờ bỏ cuộc. Khi không tự mình giải quyết được, em sẽ nhờ đến sự hỗ trợ của thầy cô”, Hào chia sẻ.

Nam sinh được nhận xét có sức học tốt nhưng rất khiêm tốn và luôn nghiêm túc trong việc học. Ảnh: NVCC.

Cô Phùng Thị Như Quỳnh, giáo viên chủ nhiệm và cũng là cô giáo dạy Toán của lớp 10A2 cho hay rất vui với kết quả của học trò, bởi đánh giá lần “vượt cấp” này khó hơn lần trước ở cấp THCS mà em từng trải qua.

Cô Quỳnh nhận xét Hào có sức học rất tốt và luôn khiêm tốn, sẵn sàng hỗ trợ các bạn trong lớp. "Hào có tư duy rất nhanh; mỗi lần tôi đưa các bài toán, em đều nhanh chóng đưa ra nhiều hướng để giải. Học Toán giỏi nên việc vận dụng sang môn Tin học là một lợi thế của em. Trên lớp, Hào luôn là một học sinh rất ngoan, nghiêm túc trong việc học, chững chạc và hòa đồng trong mọi việc”, cô Quỳnh nói.

Chia sẻ về dự định trong thời gian tới, Hào cho hay em vẫn sẽ tập trung học tập để hoàn thành chương trình phổ thông. Em đặt mục tiêu và cũng hy vọng năm lớp 11 có thể lọt vào đội tuyển của Hà Nội dự thi học sinh giỏi cấp quốc gia.