Ngày 12/8, ông Vũ Đại Thắng, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống lãng phí thành phố, chủ trì phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo.

Phó giám đốc Sở Tài chính Vũ Duy Tuấn cho biết, đến ngày 11/8, Thành phố đã hoàn thành 6 trong tổng số 19 nhiệm vụ tại kế hoạch trọng tâm phòng, chống lãng phí năm 2026; 13 nhiệm vụ đang được triển khai.

Toàn cảnh cuộc họp

Đáng chú ý, các sở, ban, ngành và đơn vị trực thuộc đã rà soát, ban hành hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền ra quyết định xử lý 71 trụ sở xã, phường dôi dư sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, tinh gọn bộ máy. Đồng thời, Thành phố đang triển khai nhiệm vụ tham mưu ban hành 31 định mức kinh tế - kỹ thuật và 58 đơn giá thuộc thẩm quyền của Thành phố.

Không để hồ sơ tồn đọng kéo dài

Phó chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu đề nghị tiếp tục duy trì cơ chế theo dõi, đôn đốc thường xuyên, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của từng thành viên Ban Chỉ đạo và đơn vị liên quan.

Những xã, phường chưa có thành viên Ban Chỉ đạo phụ trách cần sớm được phân công người theo dõi, bảo đảm các vướng mắc phát sinh được kiểm tra, hướng dẫn và xử lý kịp thời.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu

Ông Lưu cũng yêu cầu Văn phòng UBND Thành phố tăng cường theo dõi hồ sơ do các sở, ngành trình, nhất là những nội dung lãnh đạo Thành phố chưa xem xét, cho ý kiến.

Theo Phó Chủ tịch UBND Thành phố, hồ sơ được trình hằng ngày nhưng nếu chậm xử lý tại một khâu sẽ ảnh hưởng đến tiến độ chung. Vì vậy, Văn phòng UBND Thành phố phải chủ động tham mưu, tổng hợp, không để hồ sơ tồn đọng kéo dài.

Xử lý dứt điểm các nhiệm vụ phòng, chống lãng phí

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu các sở, ngành rà soát toàn bộ nhiệm vụ được giao, tập trung xử lý dứt điểm, không để kéo dài hoặc chậm tiến độ.

Theo ông, phần lớn nội dung trong kế hoạch phòng, chống lãng phí là nhiệm vụ chuyên môn thường xuyên của các đơn vị, như xử lý dự án chậm triển khai, thực hiện kết luận thanh tra, xây dựng quy hoạch, định mức và đơn giá. Tuy nhiên, kết quả thực hiện nhiều nhiệm vụ chưa đạt yêu cầu.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Đối với lĩnh vực văn hóa, thể thao, Chủ tịch Hà Nội yêu cầu khẩn trương hoàn thiện các định mức còn thiếu, làm căn cứ lập dự toán và giao khoán cho các đơn vị, đoàn nghệ thuật. Việc này nhằm khắc phục tình trạng mỗi đơn vị lập dự toán theo một cách, thiếu cơ sở định lượng cụ thể.

“Đề nghị các đồng chí phải rất tập trung, bám sát Kế hoạch 248 để tổ chức triển khai thực hiện”, ông Thắng nói.

Về quản lý trụ sở, công trình và đất đai sau sắp xếp đơn vị hành chính, ông Thắng yêu cầu tiếp tục kiểm tra trực tiếp tại các xã, phường. Phạm vi rà soát không chỉ gồm đất của cơ quan thành phố mà cả quỹ đất do cơ quan Trung ương quản lý trên địa bàn.

Thành phố phải thống kê đầy đủ hiện trạng, xác định rõ đơn vị đang quản lý, sử dụng từng khu đất để kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý, tránh bỏ hoang hoặc không rõ chủ thể quản lý.

Theo Chủ tịch Hà Nội, trong quá trình lập quy hoạch xã, phường, các tuyến đường và công trình phải được tính toán dựa trên hiện trạng, nhu cầu phát triển và khả năng cân đối nguồn lực.

Ông Thắng yêu cầu các đơn vị không chỉ báo cáo chung là “đang triển khai”, mà phải nêu rõ kết quả, tiến độ và thời hạn hoàn thành từng nhiệm vụ.

“Việc nào hoàn thành sớm ngày nào thì sẽ tạo ra kết quả sớm ngày đó, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị và phòng, chống lãng phí của thành phố”, ông Thắng nói.

Thành Huế