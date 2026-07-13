Theo thông tin từ Ban Nội chính Trung ương, tại hội nghị, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí ghi nhận, đánh giá cao kết quả các ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy đạt được trong 6 tháng đầu năm.

Ông đề nghị các địa phương tiếp tục cụ thể hóa đầy đủ nội dung Nghị quyết của Trung ương, kế hoạch của Bộ Chính trị, các thông báo kết luận của Tổng Bí thư, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại các phiên họp của Ban chỉ đạo.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí phát biểu tại hội nghị. Ảnh: K.A

Trưởng Ban Nội chính Trung ương cũng đề nghị nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Ông nhấn mạnh việc tăng cường giám sát thường xuyên ngay từ đầu, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa, không để những vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn.

Những lĩnh vực, địa bàn, nội dung tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cần được tập trung kiểm tra. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo phải được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, bảo đảm kịp thời, công khai, minh bạch, đúng quy định, giải quyết vụ việc ngay từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng.

Chống lãng phí thời gian, cơ hội phát triển

Cùng với việc hoàn thiện cơ chế hoạt động, tăng cường phối hợp và kiểm soát quyền lực từ cơ sở, Trưởng Ban Nội chính Trung ương đề nghị tập trung phòng, chống lãng phí, đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ.

“Phòng, chống lãng phí không chỉ đối với tiền, tài sản mà còn phải chú trọng phòng, chống lãng phí thời gian và cơ hội phát triển”, ông Lê Minh Trí nhấn mạnh.

Ông đề nghị các cơ quan quản lý nhà nước nghiên cứu lượng hóa thành các tiêu chí cụ thể để xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Ban chỉ đạo cấp tỉnh lựa chọn một số vụ án, vụ việc lãng phí điển hình để tập trung chỉ đạo xử lý, tạo sức răn đe, phòng ngừa. Song song với đó, các địa phương cần khẩn trương rà soát việc thực hiện các quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực; lập danh mục, xây dựng phương án xử lý các công trình, dự án dôi dư, chậm tiến độ, kéo dài, gây lãng phí trên địa bàn.

Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2026 của ngành Nội chính Đảng và hoạt động của ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cấp tỉnh. Ảnh: TTXVN

Các địa phương thực hiện nghiêm quy định về đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ, kịp thời điều động, luân chuyển, bố trí cán bộ phù hợp, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng công tác tham mưu trong tình hình mới.

Theo báo cáo tại hội nghị, 6 tháng đầu năm, ngành Nội chính Đảng và các ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cấp tỉnh đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, đạt nhiều kết quả tích cực.

Trong đó, Ban Nội chính Trung ương đã chủ trì, phối hợp, tham mưu xây dựng, trình Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư 7 đề án lớn về nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội 14.

Ban Nội chính Trung ương đã tham mưu Ban chỉ đạo, Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương chỉ đạo xử lý các dự án, công trình chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, nguy cơ thất thoát, lãng phí và các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy.

Cùng với đó, Ban Nội chính Trung ương đã tham mưu Ban chỉ đạo Trung ương chỉ đạo chủ trương xử lý một số vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp và việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Các ban chỉ đạo cấp tỉnh đã tiến hành 57 cuộc kiểm tra, giám sát về công tác kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực gắn với việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, đồng thời, chỉ đạo phát hiện, xử lý nghiêm nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Công tác nắm tình hình, tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, kịp thời tham mưu chỉ đạo xử lý những vấn đề phức tạp nổi lên, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của nhân dân cũng đạt kết quả nổi bật.