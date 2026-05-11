Bộ Tư pháp mới đây công bố hồ sơ thẩm định dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiết kiệm, chống lãng phí. Hồ sơ do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo. Nghị định được đề xuất có hiệu lực từ ngày 1/7.

Theo dự thảo nghị định, mức phạt tiền 1-3 triệu đồng với hành vi ban hành chương trình tiết kiệm, chống lãng phí không đảm bảo đầy đủ nội dung theo quy định của pháp luật.

Mức phạt tiền 5-10 triệu đồng đối với hành vi không ban hành chương trình tiết kiệm, chống lãng phí quá thời hạn quy định từ 30 ngày trở lên.

Mức phạt tiền 5-10 triệu đồng đối với một trong các hành vi: Không tổ chức thực hiện hoặc không phân công trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu, yêu cầu, giải pháp tiết kiệm, chống lãng phí.

Hành vi báo cáo kết quả công tác tiết kiệm, chống lãng phí chậm so với thời hạn quy định dưới 15 ngày sẽ bị phạt cảnh cáo. Cụ thể, việc báo cáo kết quả công tác tiết kiệm, chống lãng phí chậm so với thời hạn quy định từ 15 ngày đến dưới 30 ngày có thể bị phạt tiền 3-5 triệu đồng. Mức phạt được nâng lên 10-15 triệu đồng đối với hành vi không báo cáo kết quả công tác tiết kiệm, chống lãng phí hoặc báo cáo kết quả từ 30 ngày trở lên.

Mức xử phạt 5-10 triệu đồng áp dụng với hành vi báo cáo kết quả công tác không đầy đủ nội dung, yêu cầu. Mức phạt sẽ là 10-15 triệu đồng với hành vi báo cáo không trung thực, không chính xác về kết quả, số liệu tiết kiệm, chống lãng phí.

Phạt đến 30 triệu đồng nếu xúc phạm đoàn kiểm tra về chống lãng phí

Hành vi cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về tiết kiệm, chống lãng phí chậm so với thời hạn quy định từ 15 ngày đến dưới 30 ngày được đề xuất phạt tiền 1-2 triệu đồng. Phạt tiền 5-10 triệu đồng đối với hành vi cập nhật thông tin không chính xác, không trung thực vào cơ sở dữ liệu.

Nếu không cung cấp hoặc cung cấp hồ sơ, tài liệu không đầy đủ, kịp thời, chính xác theo yêu cầu của cơ quan kiểm tra; không theo dõi, đôn đốc, thực hiện kết luận kiểm tra về tiết kiệm, chống lãng phí thì sẽ bị phạt từ 2-5 triệu đồng.

Mức phạt tiền từ 10-20 triệu đồng nếu không chấp hành hoặc chấp hành không đầy đủ quyết định, yêu cầu, kết luận kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền; không bố trí người có trách nhiệm làm việc, không tham gia làm việc hoặc trì hoãn làm việc với cơ quan kiểm tra mà không có lý do chính đáng.

Mức phạt 20-30 triệu đồng sẽ áp dụng đối với các hành vi: Cản trở, gây khó khăn cho đoàn kiểm tra trong quá trình kiểm tra; có lời nói, hành động đe dọa, lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm thành viên đoàn kiểm tra.

Dự thảo còn đề nghị phạt tiền 5-10 triệu đồng đối với các hành vi: Không ban hành hướng dẫn tổ chức ngày toàn dân tiết kiệm, chống lãng phí; không triển khai ngày toàn dân tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định.

Theo Bộ Tài chính, việc bổ sung hành vi vi phạm trên nhằm cụ thể hóa Luật Tiết kiệm, chống lãng phí được Quốc hội thông qua vào cuối năm 2025, trong khi đó dự thảo Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật chưa có chế tài xử phạt vi phạm hành chính tương ứng. Vì vậy, để bảo đảm tính răn đe, nâng cao tính tuân thủ trong chấp hành pháp luật và không chồng lấn, dự thảo nghị định đã bổ sung các hành vi vi phạm này.

Hình thức xử phạt và mức phạt tiền đã được xây dựng trên cơ sở tính chất mức độ của hành vi vi phạm, tham khảo, bảo đảm tương đồng với một số hành vi vi phạm có cùng tính chất mức độ trong các lĩnh vực có liên quan.

Tại dự thảo, Chủ tịch UBND cấp tỉnh có thẩm quyền phạt cảnh cáo, phạt tiền đến 30 triệu đồng.

Thanh tra viên các bộ, cơ quan ngang bộ: Quốc phòng, Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có quyền phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đến 10 triệu đồng.

Chánh Thanh tra các Bộ, cơ quan ngang Bộ: Quốc phòng, Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có quyền phạt cảnh cáo, phạt tiền đến 30 triệu đồng và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả.

Trưởng đoàn kiểm tra do Bộ trưởng Bộ Tài chính thành lập trong thời hạn kiểm tra có quyền phạt cảnh cáo, phạt tiền đến 30 triệu đồng và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.