Trưa 12/9, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng kiểm tra việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với quy hoạch khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Tại Trung tâm Thông tin triển lãm Hà Nội, số 93 Đinh Tiên Hoàng (phường Hoàn Kiếm) ông Vũ Đại Thắng kiểm tra khu vực trưng bày Đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị H1-1B, khu vực hồ Gươm và phụ cận, tỷ lệ 1/2.000 và một phần Quy hoạch phân khu đô thị H1-1C, tỷ lệ 1/2.000.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng chia sẻ với người dân về đồ án quy hoạch khu vực hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Linh Phạm

Đồ án được lấy ý kiến kết hợp với giải pháp quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 về cải tạo, chỉnh trang, tái thiết và tái cấu trúc không gian khu vực hồ Hoàn Kiếm cùng vùng phụ cận.

Chủ tịch UBND phường Hoàn Kiếm Trịnh Hoàng Tùng cho biết, đến nay ba địa điểm trưng bày đã tiếp nhận gần 1.000 lượt ý kiến trực tiếp. Phường cũng tổ chức lấy ý kiến người dân tại năm tổ dân phố.

Trao đổi trực tiếp với người dân, Chủ tịch Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết thành phố mong muốn không gian quanh hồ Hoàn Kiếm rộng rãi, khoáng đạt hơn. Các tuyến phố sẽ được nghiên cứu mở rộng, đồng thời bổ sung không gian công cộng, nhất là các quảng trường để người dân có thể thụ hưởng cảnh sắc hồ Gươm một cách thoải mái, rộng rãi hơn.

Người dân xem đồ án quy hoạch khu vực hồ Hoàn Kiếm tại Trung tâm Thông tin triển lãm Hà Nội. Ảnh: Linh Phạm

Theo Chủ tịch Hà Nội, quy trình hiện nay mới ở bước lấy ý kiến về mặt bằng. Phương án được đưa ra mới chỉ tạm thời đề xuất mở rộng diện tích, tạo thêm không gian để nhiều người dân có thể thụ hưởng cảnh quan hồ Hoàn Kiếm.

"Hiện nay mới chỉ là bước xin ý kiến về mặt bằng, còn việc xây dựng các công trình là bước sau và sẽ phải tính toán rất kỹ. Trong đó, xây cái gì, ở đâu đều phải được nghiên cứu hết sức cẩn trọng”, ông Thắng nói.

Phát triển nhưng phải giữ bản sắc hồ Hoàn Kiếm

Chủ tịch Hà Nội nhấn mạnh, việc xây dựng bất kỳ công trình nào tại khu vực hồ Hoàn Kiếm cần được tổ chức thi tuyển để lựa chọn phương án phù hợp. Khi xuất hiện nhu cầu, nguyện vọng từ các nhà văn hóa và người dân, thành phố sẽ tổ chức thi tuyển, đánh giá các đề xuất trong mối quan hệ với tổng thể không gian hồ.

Phối cảnh hồ Hoàn Kiếm trong bản quy hoạch đang được lấy ý kiến rộng rãi người dân.

Theo Chủ tịch Hà Nội, việc lấy ý kiến công khai nhằm giúp cơ quan chức năng tiếp nhận thêm các đề xuất, phản biện trước khi hoàn thiện quy hoạch. Thành phố mong người dân tiếp tục đóng góp ý kiến để phương án cải tạo, chỉnh trang khu vực hồ Gươm đáp ứng yêu cầu về không gian công cộng nhưng không làm mất đi những giá trị vốn có.

“Thành phố sẽ chắt lọc và tiếp thu tối đa ý kiến của người dân, để có một không gian hồ Gươm vừa phát triển nhưng vẫn giữ nguyên được bản sắc”, ông Thắng nói.