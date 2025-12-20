Dự án đầu tư xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng có tổng diện tích nghiên cứu khoảng 11.000ha, kéo dài từ cầu Hồng Hà (xã Ô Diên, Hà Nội) đến cầu Mễ Sở (xã Mễ Sở, Hưng Yên). Trục đại lộ được quy hoạch gồm hệ thống đường bộ bám dọc hai bên sông (tả ngạn và hữu ngạn), kết hợp tuyến đường sắt một ray chạy trên dải phân cách, hình thành hành lang giao thông đa phương thức hiện đại.

Hiện nay, khu vực ven hai bờ sông chủ yếu là đất trống, bãi bồi và các cụm dân cư hiện hữu, hầu như chưa xuất hiện nhiều công trình quy mô lớn.

Các tuyến giao thông được quy hoạch chủ yếu chạy song song, bám sát hệ thống đê hiện hữu. Đại lộ ven sông dự kiến dài khoảng 84,12km, gồm 44,52km phía hữu ngạn và 39,6km phía tả ngạn, với tốc độ thiết kế 60–80km/h. Tuyến đường kết hợp các đoạn đi bằng, cầu cạn và hầm, đóng vai trò trục giao thông chiến lược, góp phần giảm tải cho Quốc lộ 1A, Quốc lộ 5 và các tuyến Vành đai 3, 4.

Hiện nay, khu vực bãi bồi sông Hồng chủ yếu được người dân sử dụng để tăng gia sản xuất, trồng trọt ngắn ngày. Theo quy hoạch, khu vực này sẽ được chuyển đổi thành không gian công viên cảnh quan, vui chơi, giải trí khi siêu dự án đi vào hoạt động.

Điểm đầu của dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng nằm tại cầu Hồng Hà (xã Ô Diên). Cây cầu này thuộc dự án đường Vành đai 4, có tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng và hiện đang trong giai đoạn triển khai thi công ban đầu.

Công tác giải phóng mặt bằng tại khu vực đã hoàn tất. Chân cầu Hồng Hà (xã Ô Diên) được quy hoạch kết nối trực tiếp với đường Vành đai 4 vùng Thủ đô. Khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần rút ngắn thời gian kết nối, tăng cường giao thương khu vực phía Tây Hà Nội.

Hình ảnh công trường thi công cầu Hồng Hà từ trên cao. Tại điểm cầu này, khu vực xung quanh phần lớn là bãi đất trống.

Cầu Trần Hưng Đạo được xây dựng giữa cầu Chương Dương và cầu Vĩnh Tuy, khởi công từ tháng 10/2025, kết nối khu vực nội thành Hà Nội với các phường Long Biên và Bồ Đề. Tại phía Long Biên, khu vực xung quanh công trường, kéo dài từ ngõ 56 Thạch Bàn ra sát bờ sông, hiện chủ yếu là đất nông nghiệp xen kẽ các cụm dân cư nhỏ.

Tại khu vực dự án thuộc phường Hồng Hà, công tác giải phóng mặt bằng được yêu cầu tập trung vào việc di dời, bồi thường theo đúng quy trình, bảo đảm tiến độ, đồng thời kết hợp công tác thanh tra và ứng dụng công nghệ nhằm đẩy nhanh quá trình triển khai.

Tại điểm cuối dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, cầu Mễ Sở hiện đang được triển khai thi công những hạng mục đầu tiên. Công tác giải phóng mặt bằng tại khu vực này diễn ra khá thuận lợi, giúp đẩy nhanh tiến độ xây dựng.

Cầu Mễ Sở có tổng mức đầu tư khoảng 4.900 tỷ đồng, với hệ thống đường dẫn dài 14km. Tuyến đường bắt đầu tại nút giao Quốc lộ 1A – Vành đai 4 và kết thúc tại nút giao cao tốc Hà Nội – Hải Phòng – Vành đai 4.

Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng được kỳ vọng trở thành điểm nhấn trong chiến lược phát triển không gian đô thị Hà Nội giai đoạn mới. Với định hướng hình thành trục giao thông – cảnh quan hiện đại dọc sông Hồng, dự án không chỉ nâng cao năng lực kết nối hạ tầng mà còn mở ra hệ thống không gian công cộng rộng lớn, hài hòa giữa thiên nhiên, văn hóa và đời sống đô thị.