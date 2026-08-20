Trao đổi với VietNamNet, Tiến sĩ Nguyễn Doãn Văn, Giám đốc Ban Quản lý di tích danh thắng Hà Nội, xác nhận Hà Nội đã có chủ trương di chuyển tượng đài “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” tại khuôn viên di tích quốc gia đền Bà Kiệu.

Đây là một phần trong kế hoạch quy hoạch, chỉnh trang và phát huy giá trị không gian phía đông hồ Hoàn Kiếm, nhằm bảo đảm sự hài hòa về cảnh quan, không gian văn hóa, lịch sử khu vực này.

Sau khi nghiên cứu và tham vấn các cơ quan, đơn vị, chuyên gia, nhà khoa học, UBND TP Hà Nội giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tư lệnh Thủ đô cùng UBND phường Hoàn Kiếm phối hợp thực hiện phương án di chuyển tượng đài.

Theo đó, tượng đài sẽ được đưa về Trung đoàn 692, Sư đoàn Bộ binh 301, thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô.

Địa điểm mới bảo đảm sự trang nghiêm, phù hợp với hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống của lực lượng vũ trang Thủ đô, đồng thời thuận lợi cho việc quản lý, bảo quản và phát huy giá trị công trình.

Việc di chuyển, lắp dựng tượng đài dự kiến hoàn thành trước ngày 30/9, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2026).