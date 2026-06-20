Đêm giao lưu nghệ thuật "Mệnh lệnh từ trái tim - Viết tiếp yêu thương" tại Tượng đài Giọt nước, Công viên số 1 Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài, TPHCM) thu hút hàng nghìn người tham gia, cùng tưởng niệm những nạn nhân đã mất vì Covid-19.

Hàng nghìn đóa hoa cúc được đặt tại khu vực tưởng niệm, gửi gắm niềm tiếc thương và sự tưởng nhớ sâu sắc tới các nạn nhân của đại dịch Covid-19.

Ánh nến lung linh thắp sáng công viên, tạo nên không gian trang nghiêm dành cho hoạt động tưởng niệm các nạn nhân Covid-19 và tri ân những y bác sĩ, lực lượng tuyến đầu, tình nguyện viên đã không ngại gian khó, chung tay chống dịch.

Nghi thức dâng hoa đăng được tổ chức trang trọng trong không khí trầm lắng.

Đặt tay lên ngực, lặng lẽ tưởng nhớ những người đã khuất.

Cô Phạm Ngọc Mai (phường Tân Sơn Nhì, TPHCM) không giấu được xúc động khi nhắc về người em trai đã qua đời vì Covid-19. Theo lời kể của cô, em trai nhiễm bệnh trong lúc đi làm, được chuyển qua nhiều cơ sở điều trị trước khi mất chỉ sau khoảng một tuần.

Do tình hình dịch bệnh thời điểm đó, thi thể của người em phải lưu lại nhiều ngày trước khi được hỏa táng. Sau đó, lực lượng quân đội đã hỗ trợ đưa tro cốt về tận nhà cho gia đình.

Nhắc lại những ký ức đau buồn, cô Mai nhiều lần nghẹn ngào. Đến nay, cô vẫn luôn nhớ thương em trai và ngày nào cũng đọc kinh hồi hướng. Thực hiện tâm nguyện lúc sinh thời của em là được trở về với biển, gia đình đã mang tro cốt ra biển để rải sau khi hỏa táng.

Các tiết mục trong chương trình tái hiện những ký ức không thể quên của đại dịch Covid-19, khắc họa hình ảnh y bác sĩ, lực lượng tuyến đầu và tình nguyện viên tận tụy, hy sinh vì cộng đồng trong những ngày chống dịch cam go.

Nhìn những bộ quần áo bảo hộ, khẩu trang và mặt nạ y tế được trưng bày tại chương trình, chị Nguyễn Thị Hương bồi hồi nhớ lại những ngày tham gia chống dịch Covid-19 tại phường 15, quận Bình Thạnh cũ (nay thuộc phường Gia Định, TPHCM).

Khi đó, chị là thành viên đội lấy mẫu xét nghiệm tại các khu vực "vùng đỏ" trên địa bàn.

Theo chị Hương, giai đoạn dịch bệnh bùng phát vô cùng căng thẳng. Người dân phải ở yên trong nhà, nhiều gia đình gặp khó khăn về sinh kế và thiếu thốn lương thực, thực phẩm.

Những hình ảnh ấy, đặc biệt là hoàn cảnh của người cao tuổi và trẻ em, đến nay vẫn khiến chị không khỏi day dứt.

Tham dự chương trình, chị mong muốn được nhìn lại một giai đoạn đầy thử thách, đồng thời tri ân lực lượng tuyến đầu và những người đã chung tay vượt qua đại dịch.

Thể hiện ca khúc Một đời người một rừng cây, bác sĩ Hồng Công Danh - Phó Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, nguyên Giám đốc Bệnh viện dã chiến số 1 - gợi lại ký ức 5 năm trước, khi ông từng cất tiếng hát để động viên các bệnh nhân Covid-19.

Gác lại lịch trình cá nhân để tham gia chương trình, nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn đã mang đến những giai điệu da diết của ca khúc Quê hương, gợi nhớ thời điểm dịch bùng phát khi ông biểu diễn tại các bệnh viện dã chiến nhằm động viên bệnh nhân và lực lượng tuyến đầu.

Thông qua đêm nghệ thuật "Mệnh lệnh từ trái tim - Viết tiếp yêu thương", ban tổ chức mong muốn tri ân những cá nhân, tập thể đã góp sức cho công tác phòng, chống dịch Covid-19; đồng thời tưởng niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ đã ra đi trong đại dịch.

Chương trình cũng hướng đến việc tiếp tục đồng hành, nâng bước những trẻ em mất người thân do Covid-19, giúp các em vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.