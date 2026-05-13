Sáng 13/5, đoàn đại biểu do ông Nguyễn Hòa Bình - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng thường trực làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại Quần thể tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng (phường Quảng Phú, TP Đà Nẵng).

Tham gia đoàn có các nguyên Ủy viên Trung ương Đảng: nguyên Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, nguyên Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung, nguyên Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong.

Lãnh đạo Đà Nẵng có Phó Bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Chủ tịch HĐND TP Trần Xuân Vinh, Phó Chủ tịch UBND TP Trần Anh Tuấn tham dự.

Đoàn đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ anh hùng liệt sĩ và Mẹ Việt Nam Anh hùng

Trong không khí trang nghiêm và xúc động, các đại biểu đã thành kính đặt vòng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh, cống hiến to lớn của các Bà mẹ Việt Nam anh hùng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Đoàn công tác cũng đến dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Quảng Nam. Tại đây, các đại biểu bày tỏ lòng thành kính, tri ân sâu sắc đến các anh hùng liệt sĩ - những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân.

Nguyên Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình dâng hương các anh hùng liệt sĩ và Mẹ Việt Nam Anh hùng

Nguyên Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và Mẹ Việt Nam anh hùng

Nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong thắp hương các phần mộ liệt sĩ

Quần thể tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng được xây dựng theo nguyên mẫu Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ - người mẹ có 11 người con, cháu là liệt sĩ, quê tại xã Điện Thắng, tỉnh Quảng Nam (cũ), nay thuộc TP Đà Nẵng.

Bên trong khối tượng là nhà tưởng niệm ghi danh gần 50.000 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, đồng thời giới thiệu hình ảnh, cuộc đời và sự cống hiến của các mẹ đối với đất nước.

Nghĩa trang liệt sĩ Quảng Nam được xây dựng cạnh khu tượng đài, tạo thành quần thể kiến trúc trang nghiêm, là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng cho các thế hệ.

Các đại biểu tưới nước chăm sóc cây da búp đỏ do ông Nguyễn Hòa Bình trồng lưu niệm trước đó tại Quần thể tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng

Các đại biểu tưới nước chăm sóc cây lộc vừng do ông Đào Ngọc Dung trồng lưu niệm tại Quần thể tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng vào năm 2016, khi còn giữ cương vị Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo TP Đà Nẵng chụp ảnh lưu niệm tại tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng

Cũng trong dịp này, đoàn công tác đã trao 15 suất quà cho thân nhân gia đình liệt sĩ và Mẹ Việt Nam Anh hùng, mỗi suất trị giá hơn 5 triệu đồng.

Đồng thời, đoàn trao tặng 5 căn nhà tình nghĩa cho thân nhân người có công còn khó khăn về nhà ở, mỗi căn trị giá 60 triệu đồng.

Đoàn nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tặng 5 căn nhà tình nghĩa cho thân nhân người có công

Phát biểu tại buổi thăm và tặng quà, nguyên Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình bày tỏ xúc động khi cùng đoàn công tác gồm các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến tri ân tại Đà Nẵng và viếng Nghĩa trang liệt sĩ phía Nam thành phố.

Theo ông Nguyễn Hòa Bình, vùng đất Quảng Nam - Đà Nẵng trước đây đã có nhiều đóng góp to lớn trong các cuộc kháng chiến, đặc biệt là kháng chiến chống Mỹ. Đây là nơi ghi dấu nhiều chiến công oanh liệt nhưng cũng chịu nhiều đau thương, mất mát.

Ông cho biết, sau khi hợp nhất địa giới Quảng Nam cũ và Đà Nẵng, TP Đà Nẵng hiện có hơn 80.000 liệt sĩ, là địa phương có số lượng liệt sĩ lớn nhất cả nước. Đồng thời, địa phương cũng có gần 19.000 Mẹ Việt Nam anh hùng - nhiều nhất cả nước.

“Điều đó thể hiện tinh thần cách mạng kiên cường, lòng yêu nước và sự hy sinh to lớn của người dân miền Trung nói chung, người dân Đà Nẵng nói riêng trong suốt các cuộc kháng chiến”, ông Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh.

Đoàn nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tặng quà thân nhân gia đình liệt sĩ và Mẹ Việt Nam Anh hùng

Đại diện thân nhân gia đình liệt sĩ phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Tùng (con liệt sĩ Nguyễn Phi Khanh) bày tỏ xúc động và lòng biết ơn trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo TP Đà Nẵng đối với các gia đình có công với cách mạng.

Theo ông Tùng, sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ là biểu tượng cao đẹp của lòng yêu nước và tinh thần bất khuất của dân tộc; đồng thời khẳng định các hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa là nguồn động viên để các thế hệ tiếp tục gìn giữ, phát huy truyền thống cách mạng.

Nguyên Bộ trưởng Đào Ngọc Dung ân cần hỏi thăm sức khỏe Mẹ Việt Nam Anh hùng

Cùng ngày, đoàn công tác đã đến thăm, dâng hương tại nhà thờ Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Lựu và Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Kim Vang (phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi).

Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Lựu là nguyên đội viên Đội Du kích Ba Tơ anh hùng, nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 59 - Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, gắn với nhiều chiến công vang dội trong kháng chiến chống Pháp trên khắp miền Trung và Tây Nguyên.

Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Kim Vang - con trai Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Lựu - từng là Chính trị viên Đại đội an ninh Phú Yên, người đã chỉ huy đơn vị lập nhiều chiến công trong kháng chiến chống Mỹ và hy sinh anh dũng khi chặn địch để đồng đội rút lui an toàn vào năm 1972.

Đoàn nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm và dâng hương tại nhà thờ Anh hùng Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Lựu và Anh hùng Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Kim Vang

Trước đó, chiều 11/5, đoàn nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tại di tích chiến thắng Đồn Lệ Sơn (xã Hòa Tiến, TP Đà Nẵng).

Trong không khí trang nghiêm, đoàn đại biểu dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng thành kính và tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Đoàn đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ anh hùng liệt sĩ tại Đồn Lệ Sơn. Ảnh: Cổng TTĐT Đà Nẵng

Đồn Lệ Sơn từng là một cứ điểm quân sự kiên cố của thực dân Pháp tại xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng (cũ). Tại đây, địch thường xuyên bố trí lực lượng chốt giữ và được yểm trợ hỏa lực từ các trận địa pháo xung quanh. Với sự đàn áp tàn bạo, nơi này từng bị người dân gọi là “địa ngục Lệ Sơn”, gắn với nhiều mất mát, đau thương của nhân dân địa phương.

Chiến thắng Lệ Sơn là biểu tượng của tinh thần quân dân đoàn kết, lòng yêu nước và sự hy sinh anh dũng của các thế hệ đi trước vì độc lập, tự do của Tổ quốc.