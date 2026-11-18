Từ ngày 19/11/2026 đến 31/5/2027, Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường Trần Hưng Đạo và Quán Sứ để phục vụ thi công ga ngầm S12 thuộc tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội.

Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường Trần Hưng Đạo và đường Quán Sứ, đoạn qua khu vực nhà ga S12, đường chuyển làn và Gara thuộc dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm Nhổn - ga Hà Nội.

Theo phương án được công bố, trên đường Trần Hưng Đạo, đoạn từ Yết Kiêu đến Quán Sứ, xe máy được phép lưu thông hai chiều, ô tô chỉ được lưu thông một chiều theo hướng Yết Kiêu đi Quán Sứ.

Tương tự tại đường Quán Sứ, đoạn từ Lý Thường Kiệt đến Trần Hưng Đạo, xe máy được lưu thông hai chiều, ô tô chỉ được đi một chiều theo hướng Trần Hưng Đạo đi Lý Thường Kiệt.

Các hướng giao thông khác tiếp tục được tổ chức theo phương án hiện trạng.

Thời gian áp dụng phương án điều chỉnh từ ngày 19/11/2026 đến hết ngày 31/5/2027.

Để hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, Sở Xây dựng yêu cầu Ban Quản lý (BQL) đường sắt đô thị Hà Nội chỉ đạo các đơn vị thi công xây dựng phương án chi tiết, đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn trả tối đa diện tích mặt đường phục vụ giao thông.

Chủ đầu tư cũng phải bổ sung hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn tại chỗ và từ xa; lắp đặt biển cấm dừng, đỗ xe trên các tuyến đường xung quanh khu vực rào chắn nhằm hạn chế nguy cơ ùn tắc.

Đáng chú ý, BQL đường sắt đô thị Hà Nội phải phối hợp với Công an TP Hà Nội xây dựng phương án điều chỉnh pha đèn tín hiệu giao thông tại nút Quán Sứ - Lý Thường Kiệt và các nút giao lân cận, bảo đảm phù hợp với lưu lượng phương tiện sau khi thay đổi tổ chức giao thông.

Các đơn vị liên quan sẽ thường xuyên theo dõi tình hình giao thông, kịp thời phát hiện bất cập để đề xuất điều chỉnh phương án. BQL đường sắt đô thị Hà Nội tiếp tục rà soát, đề xuất thu gọn diện tích rào chắn, hoàn trả mặt đường tại các vị trí nhà ga nhằm giảm ảnh hưởng đến giao thông khu vực.