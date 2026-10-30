Hà Nội đưa 50 tiêu chí về thu nhập, nhà ở, môi trường sống, dịch vụ công và sự lắng nghe của chính quyền vào đo lường hạnh phúc, làm cơ sở đề xuất cải thiện chất lượng sống.

Thu nhập có đủ trang trải nhu cầu thiết yếu, chỗ ở có ổn định, việc khám bệnh, đi lại có thuận tiện, kiến nghị có được lắng nghe? Những trải nghiệm sát sườn này sẽ được Hà Nội khảo sát để đo lường Chỉ số hạnh phúc của người dân Thủ đô giai đoạn 2026-2030.

Theo Quyết định số 6004 ngày 30/10/2026, UBND TP Hà Nội ban hành bộ tiêu chí và phương pháp khảo sát, đo lường chỉ số này trên địa bàn 126 xã, phường. Bộ tiêu chí gồm 5 trụ cột, mỗi trụ cột có 10 tiêu chí, bao quát điều kiện kinh tế, quan hệ gia đình, cộng đồng, dịch vụ xã hội, môi trường sống và quản trị đô thị.

Thành phố xác định chuyển trọng tâm từ “Thành phố đạt được những gì” sang “người dân cảm nhận cuộc sống của mình như thế nào và có thực sự hạnh phúc hay không”.

Đánh giá từ những nhu cầu thiết thực

Ở trụ cột kinh tế, việc làm và khả năng phát triển, người dân đánh giá mức độ thu nhập đáp ứng nhu cầu thiết yếu, sự ổn định của sinh kế, khả năng ứng phó khi phát sinh khoản chi lớn. Chi phí nhà ở, cân bằng công việc với cuộc sống, cơ hội nghề nghiệp và triển vọng cải thiện mức sống cũng được khảo sát.

Với gia đình và cộng đồng, bộ tiêu chí quan tâm đến sự hòa thuận, tôn trọng, hỗ trợ giữa các thế hệ; việc có người tin cậy để nhờ giúp đỡ khi khó khăn; sự gắn kết tại khu dân cư. Khả năng tham gia bàn bạc, quyết định công việc chung và cảm nhận tiếng nói được coi trọng là những nội dung đánh giá riêng.

Hà Nội quan tâm tới chất lượng sống của người dân. Ảnh: Kiều Oanh.

Trong lĩnh vực dịch vụ xã hội, các câu hỏi tập trung vào khả năng tiếp cận, chất lượng y tế, giáo dục, dịch vụ chăm sóc, an sinh, bảo hiểm và trợ giúp khi khó khăn. Tính ổn định và khả năng chi trả dịch vụ thiết yếu cũng được xem xét.

Đáng chú ý, bộ tiêu chí khảo sát cả mức độ thuận tiện của các kênh phản ánh, kiến nghị và việc chính quyền, cơ quan cung cấp dịch vụ lắng nghe, phản hồi, xử lý ý kiến người dân.

Những vấn đề đô thị ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt hằng ngày như chất lượng không khí, thu gom rác, thoát nước, ngập úng, thời gian đi lại, ùn tắc và giao thông công cộng đều được đưa vào bộ câu hỏi.

Bên cạnh chất lượng nhà ở, khả năng tiếp cận công viên, không gian công cộng, thiết chế văn hóa, người dân còn đánh giá sức khỏe thể chất, tinh thần và cơ hội tiếp cận thông tin, góp ý với quy hoạch, dự án ảnh hưởng trực tiếp đến nơi ở.

Ở trụ cột quản trị đô thị, các nội dung gồm an toàn về người, tài sản, giao thông, cháy nổ, môi trường số và thực phẩm. Chất lượng hành chính công, công bằng trong thực thi pháp luật, minh bạch, trách nhiệm giải trình và khả năng giám sát hoạt động chính quyền cũng được khảo sát.

Người thuê nhà, lao động di cư được tham gia

Đối tượng khảo sát là công dân từ 18 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi, đang cư trú tại Hà Nội, không giới hạn ở người đăng ký thường trú.

Người tạm trú, thuê nhà và lao động di cư cư trú từ 6 tháng trở lên tính đến thời điểm khảo sát thuộc đối tượng khảo sát khi đáp ứng điều kiện của phương án hằng năm. Người được chọn trả lời theo trải nghiệm của mình; chủ hộ không trả lời thay thành viên.

Năm 2026 là năm cơ sở, dự kiến có 8.860 phiếu khảo sát trực tiếp hoàn thành. Từ năm 2027 đến 2030, tỷ lệ lấy mẫu trực tiếp tăng lên khoảng 2‰ dân số; số lượng chính thức được xác định theo dân số thực tế từng năm.

Khảo sát trực tiếp được thực hiện trong quý IV hằng năm. Điều tra viên không được gợi ý, định hướng hoặc trả lời thay.

Khảo sát trên iHanoi và các nền tảng trực tuyến chính thức khác là nguồn dữ liệu bổ trợ, được báo cáo riêng, không cộng trực tiếp vào mẫu chính thức để tính chỉ số.

Kết quả dự kiến công bố hằng năm vào dịp Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, không công khai thông tin nhận diện người tham gia.

Sau công bố, các cơ quan, đơn vị nghiên cứu kết quả thuộc phạm vi phụ trách, xác định nội dung ưu tiên cải thiện và thực hiện giải pháp phù hợp. Những vấn đề có tính hệ thống hoặc liên quan nhiều cơ quan được tổng hợp để tham mưu thành phố chỉ đạo xử lý.

Dữ liệu thống kê được dùng để đối chiếu, giải thích, kiểm chứng, không dùng để tính hoặc điều chỉnh điểm chỉ số. Thành phố cũng yêu cầu không tùy ý xác định ngưỡng “hạnh phúc/không hạnh phúc” trước khi có phân bố dữ liệu thực tế.

Thành Huế