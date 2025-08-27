Trong đó khách du lịch quốc tế đến Hà Nội ước đạt hơn 709,22 nghìn lượt (500 nghìn lượt khách du lịch quốc tế có lưu trú); khách du lịch nội địa ước đạt 2,47 triệu lượt. Trong tháng 8, công suất sử dụng phòng trung bình khối khách sạn ước đạt 59%. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 12,54 ngàn tỉ đồng, tăng 31,5% so với cùng kỳ năm 2024.

Dự kiến, trong cả 8 tháng qua, tổng số lượng khách du lịch đến Hà Nội ước đạt 21,58 triệu lượt khách, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, khách du lịch quốc tế ước đạt 4,96 triệu lượt khách (bao gồm 3,49 triệu lượt khách du lịch quốc tế có lưu trú). Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 85,835 nghìn tỷ đồng, tăng 17,1% so với cùng kỳ năm 2024.

Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang cho biết, trong tháng 9 này Sở sẽ hoàn thiện Đề án đổi mới mô hình tổ chức, phương thức quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị khu di tích quốc gia đặc biệt lịch sử và danh lam thắng cảnh quần thể Hương Sơn (chùa Hương); xây dựng, triển khai Kế hoạch tổ chức khai trương, ra mắt các sản phẩm du lịch mới với chủ đề: “Du lịch Hà Nội - Tinh hoa hội tụ 2025”.

Sự kiện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tạo sức hút mạnh mẽ, khiến Hà Nội trở thành tâm điểm du lịch của cả nước

Điểm nhấn hoạt động của Du lịch Hà Nội trong tháng 9 sẽ là tổ chức Lễ hội Đồ uống Hà Nội năm 2025; tham gia Hội chợ Du lịch Quốc tế ITE tại thành phố Hồ Chí Minh; tổ chức đoàn tham gia gian hàng Hội chợ ITB India (Ấn Độ) và chương trình xúc tiến du lịch Việt Nam tại Ấn Độ; đoàn tham gia Hội chợ Du lịch Quốc tế IFTM Topresa và hợp tác phát triển du lịch tại Pháp năm 2025.

Ngoài ra, Sở Du lịch sẽ tổ chức hoạt động tham gia Lễ hội Ẩm thực giao lưu bốn phương tại thành phố Huế, Lễ hội Thành Tuyên tại Tuyên Quang; triển khai tổ chức Festival Thu Hà Nội 2025, Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2025; xây dựng Kế hoạch tổ chức các hội nghị tập huấn, chương trình khảo sát kết nối các điểm đến du lịch của các phường, xã với các doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn thành phố.

Sở sẽ phối hợp với UBND các phường, xã, các đơn vị liên quan xây dựng và triển khai các kế hoạch phát triển sản phẩm du lịch như: Sản phẩm du lịch nông nghiệp, nông thôn; sản phẩm du lịch đêm; sản phẩm du lịch cộng đồng gắn với trải nghiệm thực tế các giá trị văn hoá truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số; điểm đến Bảo tàng Bia Hà Nội.

Thế Định