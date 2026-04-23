UBND TP Hà Nội đang hoàn thiện dự thảo tờ trình HĐND TP ban hành Nghị quyết thông qua Đề án “Vùng phát thải thấp trong Vành đai 1”. Đối tượng áp dụng là các tổ chức, cá nhân sử dụng phương tiện giao thông trong khu vực này.

Theo dự thảo, phạm vi thực hiện vùng phát thải thấp nằm tại 9 phường thuộc khu vực Vành đai 1 gồm: Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Ba Đình, Giảng Võ, Ngọc Hà, Hai Bà Trưng, Ô Chợ Dừa, Tây Hồ, Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Thí điểm tại Hoàn Kiếm từ giữa năm 2026

TP Hà Nội dự kiến chia lộ trình triển khai thành 3 giai đoạn.

Ở giai đoạn 1 (từ 1/7/2026 - 31/12/2026), thành phố sẽ thí điểm tại phường Hoàn Kiếm. Vùng đệm có diện tích khoảng 1,65km2, chu vi 5,5km, bao quanh các tuyến phố Hàng Đậu, Phùng Hưng, Tràng Thi, Hàng Khay, Tràng Tiền, Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật trở vào khu vực phố cổ.

Vùng lõi thuộc phường Hoàn Kiếm gồm 11 tuyến phố: Tràng Tiền, Hàng Khay, Lê Thái Tổ, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Buồm, Mã Mây, Hàng Bạc, Hàng Mắm, Nguyễn Hữu Huân, Lý Thái Tổ. Khu vực này có diện tích 0,5km2, chu vi 3,5km, với khoảng 20.000 người sinh sống.

Bản đồ phương án thí điểm

Trong vùng phát thải thấp, xe máy xăng bị cấm lưu thông từ 18h-24h thứ Sáu, từ 6h-24h thứ Bảy, Chủ nhật. Xe máy xăng hoạt động kinh doanh trên nền tảng phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải cũng bị cấm.

Các loại ô tô tải dưới 2 tấn, đáp ứng quy chuẩn khí thải mức 4, chỉ được phép hoạt động ngoài giờ cao điểm. Ô tô tải từ 2 đến dưới 3,5 tấn, đáp ứng quy chuẩn khí thải mức 4, được chạy từ 21h-6h hôm sau và phải được Công an thành phố chấp thuận bằng văn bản. Ô tô tải trên 3,5 tấn bị cấm hoạt động.

Loại ô tô từ 16 chỗ trở lên (trừ xe buýt, xe đưa đón học sinh) tại các tuyến phố trong khu vực phố cổ và xung quanh hồ Hoàn Kiếm ở các phường Hoàn Kiếm, phường Cửa Nam bị cấm lưu thông từ 6h-9h và từ 16h-19h30 hàng ngày. Loại ô tô này phải đạt mức 4 theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải ô tô tham gia giao thông đường bộ.

Xe buýt, xe đưa đón học sinh, khí thải phải đạt mức 4 theo quy chuẩn. Xe dưới 16 chỗ sử dụng nhiên liệu hóa thạch, khí thải phải đạt mức 4.

Mở rộng toàn bộ Vành đai 1 vào năm 2028

Giai đoạn 2 (từ 1/1/2027 - 31/12/2027), thành phố sẽ mở rộng thí điểm sang phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam với diện tích khoảng 3,6km2, chu vi 8,3km, dân số khoảng 136.000 người.

Vùng lõi giai đoạn này gồm 14 tuyến phố như: Nguyễn Du, Hàn Thuyên, Trần Hưng Đạo, Trần Khánh Dư, Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật, Hàng Đậu, Cửa Đông, Lý Nam Đế, Tôn Thất Thiệp, Điện Biên Phủ, Hàng Bông, Cửa Nam, Lê Duẩn.

Giai đoạn 3 (từ 1/1/2028 – 31/12/2029), Hà Nội sẽ mở rộng vùng phát thải thấp ra toàn bộ khu vực trong Vành đai 1, với diện tích 26,07km2, chu vi 25km, dân số khoảng 625.000 người.

Hà Nội dự kiến áp dụng ‘vùng phát thải thấp’ tại phường Hoàn Kiếm từ ngày 1/7. Ảnh: Hoàng Hà

Khu vực này được bao quanh bởi các tuyến phố: Hoàng Cầu, Đê La Thành, Ô Chợ Dừa, Xã Đàn, Đại Cồ Việt, Trần Khát Chân, Nguyễn Khoái, Trần Khánh Dư, Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật, Yên Phụ, Nghi Tàm, Âu Cơ, An Dương Vương, Lạc Long Quân, Bưởi, Cầu Giấy.

Để triển khai vùng phát thải thấp, TP Hà Nội sẽ phát triển hạ tầng giao thông xanh và giao thông công cộng, gồm hệ thống xe buýt điện, đường sắt đô thị, xe đạp, xe đạp điện, xe máy điện công cộng và trạm đổi pin.

Thành phố cũng sẽ thiết lập hệ thống giám sát, kiểm soát phương tiện ra vào khu vực thông qua camera nhận diện biển số, biển báo, hạ tầng giám sát giao thông và hệ thống quản lý dữ liệu.

Bên cạnh đó, Hà Nội đưa ra các giải pháp khuyến khích người dân chuyển đổi sang phương tiện sử dụng năng lượng sạch, đồng thời nâng cao tỷ lệ sử dụng giao thông công cộng. Các chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện cũng sẽ được nghiên cứu triển khai.

Việc xây dựng vùng phát thải thấp nhằm kiểm soát và từng bước giảm lượng khí thải từ phương tiện giao thông cơ giới vào khu vực trung tâm. Qua đó góp phần cải thiện chất lượng không khí, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và nâng cao chất lượng sống của người dân Thủ đô.