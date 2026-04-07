Theo Nghị quyết 57, từ ngày 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp tại khu vực trung tâm, trong đó áp dụng các biện pháp hạn chế phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch.

Bên lề cuộc họp báo của UBND TP Hà Nội chiều qua (6/4), Phó giám đốc Sở Xây dựng Đào Việt Long cho hay, Hà Nội không triển khai vùng phát thải thấp đồng loạt trên toàn Vành đai 1 từ ngày 1/7. Thành phố sẽ thí điểm theo vùng, kiểm soát khí thải ô tô, mô tô, xe gắn máy có lộ trình, có phạm vi, thời gian và đối tượng phù hợp.

Sơ đồ đường Vành đai 1, Hà Nội. Design: Amy Nguyễn.

Ông Đào Việt Long cho biết thêm, UBND thành phố đã giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Công an thành phố triển khai xây dựng đề án vùng phát thải thấp trong Vành đai 1. Các cơ quan xác định phạm vi, đối tượng áp dụng, lộ trình thực hiện và các giải pháp kỹ thuật, quản lý phù hợp với điều kiện thực tiễn của Hà Nội.

Các biện pháp được áp dụng bao gồm hạn chế phương tiện theo khu vực, theo thời điểm hoặc theo tiêu chuẩn khí thải, tùy điều kiện thực tế và phương án tổ chức giao thông được phê duyệt.

Lãnh đạo Sở Xây dựng nhấn mạnh, việc triển khai vùng phát thải thấp không đơn thuần là một biện pháp hành chính, mà là bước chuyển có lộ trình trong tái cấu trúc giao thông đô thị. Theo đó, mọi chính sách đưa ra đều phải tính đến và bảo đảm lợi ích của người dân trong từng bước triển khai.

Ông Đào Việt Long cho hay: “UBND TP Hà Nội sẽ tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành tổ chức đánh giá định kỳ để kịp thời điều chỉnh phù hợp với thực tiễn, bảo đảm người dân có đủ thời gian chuẩn bị và thích nghi trước mỗi bước mở rộng tiếp theo”.

Tăng năng lực vận tải hành khách công cộng

Về năng lực vận tải hành khách công cộng, lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội cho biết thành phố đã có sự chuẩn bị từ sớm nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại khi triển khai vùng phát thải thấp.

Hiện khu vực Vành đai 1 đã có 2 tuyến đường sắt đô thị (tuyến 2A và 3.1), với tổng công suất khoảng 462.000 lượt hành khách/ngày. Cùng với đó là 45 tuyến xe buýt trợ giá, năng lực cung ứng trên 903.000 lượt hành khách/ngày.

Hà Nội không cấm tuyệt đối ô tô, xe máy xăng trong toàn bộ Vành đai 1. Ảnh: Hoàng Hà

Lãnh đạo Sở Xây dựng nhấn mạnh, thành phố đang đẩy mạnh lộ trình “xanh hóa” vận tải công cộng, phấn đấu tối đa hóa tỷ lệ xe buýt xanh hoạt động trong khu vực Vành đai 1 trước thời điểm thí điểm, ưu tiên các tuyến chạy trực tiếp trong vùng.

Trong quý 2, Hà Nội dự kiến bổ sung thêm nhiều trạm xe đạp công cộng nhằm giải quyết kết nối chặng cuối. Thành phố cũng đang nghiên cứu mở thêm một số tuyến buýt điện cỡ nhỏ, phù hợp với đặc thù ngõ, phố hẹp trong khu vực nội đô.

Đối với điểm gửi xe trung chuyển, Sở đang xây dựng phương án bố trí các bãi đỗ tại khu vực cửa ngõ giáp ranh vùng thí điểm, tạo điều kiện để người dân chuyển từ phương tiện cá nhân sang phương tiện công cộng.

Bước đầu, cơ quan chức năng đã rà soát được hơn 210 vị trí tiềm năng trong phạm vi Vành đai 1 và đang tiếp tục hoàn thiện số liệu.

Về hạ tầng trạm sạc và tủ đổi pin, ông Đào Việt Long cho biết các quy định liên quan, đặc biệt là hành lang pháp lý về phòng cháy chữa cháy đối với trạm sạc tại khu chung cư cũ, đang được các cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện.

Tổ công tác liên ngành đã xây dựng phương án triển khai mạng lưới tủ đổi pin nhỏ gọn tại các không gian công cộng phù hợp. Với mô hình này, người dân chỉ mất khoảng 2-3 phút để đổi pin.

Song song với đó, Sở Xây dựng Hà Nội đang phối hợp các đơn vị liên quan hoàn thiện dự thảo Nghị quyết về chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện sử dụng năng lượng sạch, trình HĐND TP Hà Nội xem xét trong thời gian tới.