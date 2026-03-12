Những ngày qua, vào khung giờ từ 6h30 - 8h, các toa tàu metro tuyến Nhổn - Cầu Giấy đông hành khách hơn thường lệ.

Ngoài học sinh và sinh viên, các nhân viên văn phòng, viên chức và người lao động khác xuất hiện ở các nhà ga metro trong giờ cao điểm.

Đông đảo hành khách đứng chờ tàu. Lúc 16h30 ngày 11/3, các toa đều đông nghẹt người đứng, ngồi.

Anh Phan Văn Thông (2007, sinh viên) cho biết nhà ở xã Phúc Thọ, cách trường 25km.

"Tôi đi xe máy sẽ nhanh hơn nhưng do giá xăng tăng nên chuyển sang dùng phương tiện công cộng. Tôi đã mua vé tháng rồi. Khi di chuyển bằng cách này, tôi mất hơn 1 giờ đồng hồ để đi xe buýt từ nhà đến ga Nhổn rồi lên tàu điện tới trường", anh Thông chia sẻ.

Chị Ngọc Vân cho biết: "Thỉnh thoảng tôi mới sử dụng phương tiện này nên không mua vé tháng. Những ngày gần đây giá xăng tăng cao, giá dịch vụ xe ôm công nghệ cũng nhỉnh hơn nên tôi chọn tàu điện", chị Vân nói.

Ga tàu tuyến Cát Linh - Hà Đông dù không phải khung giờ cao điểm cũng đông khách hơn bình thường.

Tại một nhà chờ xe buýt trên đường Kim Mã, người phụ nữ (thứ 2 từ trái sang) cho biết nhà ở Nhổn, sau khi di chuyển bằng tàu metro đến ga Cầu Giấy, chị bắt xe buýt đi tiếp đến công ty tại đường Lạc Long Quân.

Xe buýt nhanh (BRT) bỗng đông đúc hơn bình thường, hành khách chen nhau tại cửa lên xuống.

“Tôi dùng xe buýt nhanh để đi lại hơn một năm nay. Tôi thấy những ngày gần đây, lượng người sử dụng xe buýt đông lên trông thấy so với trước. Nhiều chuyến xe chật kín chỗ, nhất là vào giờ đi làm buổi sáng và tan làm buổi chiều. Trùng hợp là điều này lại diễn ra cùng lúc giá xăng tăng cao”, ông Võ Tấn (phường Tây Hồ) nói.

Tại một số thời điểm, các nhà chờ BRT có khách ra vào liên tục, trong khi trên đường xe cộ đi lại thưa thớt.