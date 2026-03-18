Sở Xây dựng TP Hà Nội vừa có văn bản gửi UBND các xã, phường, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP và các chủ đầu tư, yêu cầu triển khai các biện pháp hạn chế tác động của giá xăng dầu đến mục tiêu tăng trưởng và hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn, theo chỉ đạo của UBND TP.

Giá xăng dầu tăng cao khiến chi phí đầu vào đội lên, gây áp lực lớn cho các đơn vị thi công dự án giao thông.

Theo Sở Xây dựng, do ảnh hưởng của tình hình địa chính trị thế giới, giá xăng dầu trong nước đã tăng mạnh vào đầu tháng 3/2026, gây áp lực lớn lên chi phí xây dựng, đặc biệt với các dự án sử dụng nhiều nhiên liệu.

Để hạn chế tác động tiêu cực, Sở đề nghị các địa phương, ban quản lý dự án và chủ đầu tư chủ động rà soát, cập nhật giá xăng dầu theo các thông báo của Bộ Công Thương.

Trên cơ sở đó, các đơn vị tổ chức tính toán, so sánh với mức giá xăng dầu trong cơ cấu đơn giá dự toán đã được phê duyệt. Đây là căn cứ để xem xét điều chỉnh hợp đồng (nếu cần), bảo đảm tiến độ thi công.

Sở Xây dựng cũng yêu cầu các đơn vị thường xuyên phối hợp chặt chẽ trong quá trình thực hiện. Trường hợp việc điều chỉnh làm vượt dự toán đã phê duyệt, chủ đầu tư phải kịp thời báo cáo về Sở để tổng hợp, trình UBND TP xem xét, chỉ đạo.

Việc rà soát, điều chỉnh phải tuân thủ quy định pháp luật về quản lý chi phí đầu tư, hợp đồng xây dựng và các văn bản hướng dẫn liên quan.

Trong quá trình triển khai, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các chủ đầu tư có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Sở để được hướng dẫn, tháo gỡ kịp thời.