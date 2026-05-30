UBND TP Hà Nội vừa có tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND TP "Quy định chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông sử dụng năng lượng sạch và phát triển sử dụng năng lượng sạch, khuyến khích sử dụng giao thông công cộng và một số biện pháp hạn chế sử dụng phương tiện giao thông đường bộ phát thải gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

Theo tờ trình, thành phố đề xuất một số chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện và khuyến khích sử dụng giao thông công cộng (GTCC) nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang các loại hình giao thông sử dụng năng lượng sạch.

Người dân sống trong Vành đai 1 được đề xuất hỗ trợ tối đa 20 triệu đồng khi chuyển từ xe chạy xăng sang xe điện.

Đáng chú ý, Hà Nội đề xuất hỗ trợ chi phí cấp đổi đăng ký, biển số đối với cá nhân, doanh nghiệp kinh doanh vận tải, cung cấp dịch vụ công ích khi chuyển đổi sang phương tiện xanh.

Theo đó, người dân được hỗ trợ giảm 50% lệ phí cấp đăng ký, biển số đối với cá nhân, doanh nghiệp kinh doanh vận tải, cung cấp dịch vụ công ích khi chuyển đổi sang phương tiện giao thông xanh.

Đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo; doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi, xe buýt tiếp tục sử dụng biển số định danh cũ được hỗ trợ 100%.

Người dân được hỗ trợ 30% lãi suất vay vốn ngân hàng thương mại và vay vốn ưu đãi từ Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố, Quỹ Bảo vệ môi trường cho các doanh nghiệp, đơn vị vận tải, công ích khi đầu tư phương tiện sử dụng năng lượng sạch.

Tờ trình cũng nêu rõ mức hỗ trợ trực tiếp bằng tiền cho người dân sinh sống trong khu vực Vành đai 1 và hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn toàn Thành phố khi chuyển đổi xe máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang xe sử dụng năng lượng sạch.

Mức hỗ trợ: 20% giá trị xe mua mới nhưng tối đa không quá 5 triệu đồng đối với hộ thông thường; 100% đối với hộ nghèo nhưng không quá 20 triệu đồng; 80% nhưng không quá 15 triệu đồng đối với hộ cận nghèo.

Miễn 1 năm vé xe buýt trong khu vực Vành đai 1

Ngoài chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện, dự thảo còn đưa ra các biện pháp khuyến khích sử dụng GTCC.

Theo đó, người dân trong khu vực Vành đai 1 sẽ được miễn vé xe buýt trong thời gian một năm khi triển khai vùng phát thải thấp.

Hà Nội cũng đề xuất miễn vé xe buýt và đường sắt đô thị trong các dịp lễ, Tết và các sự kiện chính trị - xã hội đặc biệt của Thủ đô và đất nước.

Đối với hoạt động kinh doanh vận tải, dự thảo quy định lộ trình chuyển đổi phương tiện xanh đối với xe công nghệ, taxi và xe hợp đồng điện tử theo từng giai đoạn, hướng tới 100% sử dụng năng lượng sạch trước năm 2030.

Từ năm 2027, các phương tiện đầu tư mới hoặc thay thế trong lĩnh vực này sẽ phải sử dụng năng lượng sạch, thân thiện môi trường.

Dự thảo nghị quyết cũng quy định các biện pháp tổ chức giao thông gắn với việc triển khai vùng phát thải thấp. Theo đó, Hà Nội được phép từng bước hạn chế các phương tiện giao thông cá nhân phát thải gây ô nhiễm theo lộ trình phù hợp với điều kiện phát triển hạ tầng GTCC của thành phố.

Để bảo đảm thống nhất chính sách, Sở Xây dựng đã chuyển nội dung hỗ trợ đầu tư phát triển hệ thống trạm tiếp năng lượng sạch công cộng và giao thông phi cơ giới sang dự thảo nghị quyết về phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, tránh chồng chéo trong phạm vi điều chỉnh.

Theo UBND TP Hà Nội, kinh phí dự kiến để triển khai nghị quyết là 6.423 tỷ đồng.