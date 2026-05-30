Dự thảo Quyết định của UBND TP Hà Nội được xây dựng để thực hiện Luật Thủ đô 2026, hướng tới hình thành một quỹ nhà ở an sinh do Thành phố trực tiếp quản lý nhằm phục vụ mục tiêu an sinh xã hội và phát triển Thủ đô.

Theo dự thảo, quỹ nhà ở an sinh sẽ được hình thành từ nhiều nguồn khác nhau như đầu tư xây dựng bằng ngân sách Thành phố, mua nhà ở thương mại hoặc nhà ở xã hội để bổ sung vào quỹ, tiếp nhận quỹ nhà được bàn giao, chuyển đổi công năng nhà đất công, tiếp nhận tài trợ hoặc thuê dài hạn nhà ở từ tổ chức, cá nhân.

Đây được xem là bước đi mới trong bối cảnh Hà Nội đang đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê, đồng thời tìm kiếm các cơ chế tạo lập quỹ nhà quy mô lớn để đáp ứng nhu cầu chỗ ở ngày càng tăng của người dân đô thị. Thành phố dự kiến khởi công 41 dự án nhà ở xã hội trong năm 2026 với hơn 27.000 căn hộ.

Việc bố trí sử dụng nhà ở phải thực hiện thông qua hợp đồng thuê hoặc quyết định bố trí sử dụng nhà ở theo quy định. Ảnh: Minh Hiền

Điểm đáng chú ý của dự thảo là phạm vi đối tượng được xem xét bố trí nhà ở khá rộng.

Ngoài người thu nhập thấp tại khu vực đô thị, nhóm được xem xét còn gồm công nhân, người lao động tại khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao; cán bộ, công chức, viên chức; chuyên gia, nhà khoa học, văn nghệ sĩ, trí thức và nhân lực chất lượng cao. Người bị thu hồi đất phải bố trí tái định cư tạm thời, người gặp thiên tai, hỏa hoạn hoặc các tình huống bất khả kháng cũng thuộc diện được xem xét hỗ trợ nhà ở.

Theo dự thảo, người được bố trí nhà ở phải có nhu cầu thực tế về nhà ở; chưa có nhà thuộc sở hữu của mình tại Hà Nội hoặc có nhà nhưng diện tích bình quân đầu người thấp hơn mức tối thiểu do Thành phố quy định. Đồng thời, người đăng ký không được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở trùng lặp.

Cho thuê lại sẽ bị thu hồi

Một nội dung được nhiều người quan tâm là cơ chế xét duyệt.

Dự thảo yêu cầu việc bố trí nhà ở phải bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, đúng đối tượng và đúng thứ tự ưu tiên. Danh sách người được bố trí nhà ở, tiêu chí xét duyệt, hình thức bố trí và thời hạn sử dụng đều phải được công khai.

Mỗi đối tượng chỉ được bố trí một suất nhà ở trong cùng một chính sách hỗ trợ, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Về hình thức khai thác, quỹ nhà ở an sinh sẽ được sử dụng chủ yếu theo hình thức cho thuê, bố trí ở tạm thời hoặc phục vụ các nhiệm vụ đặc thù của Thành phố. Người sử dụng phải ký hợp đồng thuê hoặc được bố trí bằng quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Giá thuê nhà sẽ do UBND TP Hà Nội ban hành và được rà soát định kỳ tối thiểu ba năm một lần hoặc khi chi phí quản lý, vận hành biến động lớn. Đối với các trường hợp chính sách không đủ khả năng thanh toán, Thành phố sẽ xem xét hỗ trợ theo quy định.

Dự thảo cũng đưa ra các điều kiện thu hồi nhà ở nhằm hạn chế tình trạng sử dụng sai mục đích.

Nhà ở sẽ bị thu hồi nếu người sử dụng không còn đủ điều kiện thuê; cho thuê lại, cho mượn hoặc chuyển nhượng trái quy định; bỏ trống liên tục từ 6 tháng trở lên không có lý do chính đáng; nợ tiền thuê từ 3 tháng trở lên hoặc kê khai hồ sơ không trung thực.

Đáng chú ý, Hà Nội dự kiến quản lý toàn bộ quỹ nhà ở an sinh trên nền tảng dữ liệu điện tử thống nhất. Hệ thống sẽ lưu trữ thông tin về quỹ nhà, hồ sơ pháp lý, hiện trạng sử dụng, người sử dụng, hợp đồng thuê, nguồn thu chi, công tác bảo trì, sửa chữa và xử lý vi phạm.

Dự thảo cũng cho thấy định hướng mới của Hà Nội trong việc sử dụng chính sách nhà ở như một công cụ thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao. Thành phố dự kiến dành quỹ nhà riêng cho chuyên gia, nhà khoa học, trí thức và nhân lực trình độ cao, đồng thời ưu tiên bố trí quỹ đất sạch để phát triển loại hình nhà ở này.

Thời gian gần đây, Hà Nội liên tục thúc đẩy các chính sách phát triển nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê theo tinh thần Luật Thủ đô 2026. Lãnh đạo Thành phố nhiều lần nhấn mạnh yêu cầu chuyển từ tư duy sở hữu nhà ở sang phát triển mạnh nhà ở cho thuê, hình thành các quỹ nhà quy mô lớn nhằm đáp ứng nhu cầu ở thực của người dân, đặc biệt là nhóm thu nhập thấp, công nhân và lao động đô thị.