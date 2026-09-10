Sau 3 ngày tổ chức ăn bán trú, Trường Tiểu học Nguyễn Quý Đức (phường Tây Mỗ, Hà Nội) đã thay đơn vị cung cấp suất ăn cho hơn 3.200 học sinh.

Theo UBND phường Tây Mỗ, từ ngày 7/9, Trường tiểu học Nguyễn Quý Đức đã tổ chức nấu ăn tại trường do một đơn vị cung ứng suất ăn thực hiện. Ban giám hiệu nhà trường và một số phụ huynh học sinh phản ánh việc chậm trễ chia suất ăn cho học sinh trong 2 ngày 7 và 8/9.

Qua kiểm tra, UBND phường xác định cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ chế biến, chia và vận chuyển suất ăn chưa đầy đủ, không đáp ứng yêu cầu phục vụ số lượng lớn học sinh.

Trụ sở UBND phường Tây Mỗ

Đơn vị thiếu tủ nấu cơm nên phải tổ chức nấu thành hai ca, khiến việc chia suất ăn chậm. Một số nhân viên mới tuyển chưa có nhiều kinh nghiệm, việc phân công và phối hợp trong quá trình chuẩn bị, chia, vận chuyển thức ăn chưa đồng bộ.

Xe vận chuyển thức ăn, xe đẩy khay ăn cũng chưa được bố trí đầy đủ, đặc biệt tại các lớp ở tầng cao. Điều này khiến giờ ăn bị chậm, ảnh hưởng thời gian nghỉ của học sinh và hoạt động chung của nhà trường. Riêng ngày 8/9, gần 100 suất ăn được cung cấp muộn.

Trong hai ngày 7 và 8/9, UBND phường Tây Mỗ đã kiểm tra, lập biên bản và yêu cầu đơn vị cung ứng suất ăn cam kết khắc phục. Tuy nhiên, đến ngày 9/9, đơn vị vẫn chưa bổ sung đầy đủ tủ cơm công suất lớn, nhân lực, trang thiết bị và phương tiện vận chuyển. Hai lớp tiếp tục không được tổ chức ăn trưa đúng giờ.

Một nguyên nhân khác là phân hiệu tại tổ dân phố Tháp đang được xây dựng mới, học sinh phải tạm học tại Trường THPT Tây Mỗ. Thức ăn được nấu ở cơ sở chính rồi vận chuyển đến phân hiệu nên thời gian phục vụ bị ảnh hưởng.

Theo UBND phường, tình trạng này gây xáo trộn hoạt động bán trú, khiến phụ huynh bức xúc. Sau khi họp, chính quyền thống nhất yêu cầu một đơn vị dừng cung cấp suất ăn cho Trường Tiểu học Nguyễn Quý Đức từ ngày 10/9.

Để bữa ăn của học sinh không bị gián đoạn, UBND phường Tây Mỗ sẽ trực tiếp tổ chức cung cấp suất ăn trong hai ngày 10 và 11/9.

Suất ăn tạm dành cho học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Quý Đức trong bữa trưa ngày 10/9. Ảnh: Phụ huynh cung cấp cho Dân Việt

Phường cũng yêu cầu nhà trường phối hợp với phụ huynh giám sát việc tổ chức bữa ăn, bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm và thời gian phục vụ. Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Quý Đức được đề nghị giải trình, chấp hành quy định về phát ngôn và tăng cường thông tin tới phụ huynh.

Rà soát trách nhiệm của đơn vị cung cấp suất ăn

Về sự việc này, chia sẻ với VietNamNet, Bí thư Đảng ủy phường Tây Mỗ Hoàng Thị Thúy Hằng cho biết, bà đã chủ trì cuộc họp với lãnh đạo UBND phường, Ban giám hiệu Trường Tiểu học Nguyễn Quý Đức và các bộ phận chuyên môn, yêu cầu rà soát quy trình tổ chức bữa ăn bán trú, làm rõ trách nhiệm của các đơn vị liên quan.

Bà Hoàng Thị Thúy Hằng yêu cầu nhà trường và các bộ phận liên quan báo cáo giải trình bằng văn bản, kèm tài liệu kiểm chứng; giao lãnh đạo UBND, các phòng, ban chuyên môn trực tiếp kiểm tra việc tổ chức bếp ăn.

Trong thời gian lựa chọn đơn vị thay thế, một nhà cung cấp khác trên địa bàn được huy động cung cấp suất ăn trong hai ngày. Bí thư phường yêu cầu đơn vị này cam kết bảo đảm cả chất lượng lẫn thời gian phục vụ, nhằm duy trì bữa trưa liên tục và giúp phụ huynh yên tâm.

Theo Bí thư phường, ưu tiên trước mắt là ổn định bữa ăn cho học sinh. Những nội dung khác sẽ được xử lý theo đúng trình tự.

"Tôi đã giao UBND rà soát hợp đồng với đơn vị cung ứng suất ăn để làm rõ trách nhiệm của các đơn vị liên quan", bà Hoàng Thị Thúy Hằng cho hay.