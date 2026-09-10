Theo hướng dẫn đảm bảo an toàn thực phẩm trong tổ chức bữa ăn bán trú tại các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông trên địa bàn năm học 2026-2027 của UBND TP Hà Nội, việc tổ chức bữa ăn bán trú tại các cơ sở giáo dục thống nhất theo 2 mô hình:

- Nấu ăn tại trường: Do cơ sở chuyên nghiệp, có đủ năng lực, đáp ứng các điều kiện theo quy định thực hiện. Riêng các cơ sở giáo dục mầm non có đủ điều kiện về bếp ăn và nhân viên nấu ăn theo vị trí việc làm đã được phê duyệt có thể tự tổ chức nấu ăn tại trường.

- Cung cấp suất ăn sẵn: Do cơ sở chuyên nghiệp, có năng lực tổ chức nấu ăn tại các địa điểm ngoài cơ sở giáo dục và vận chuyển suất ăn sẵn đến cơ sở giáo dục.

Trước đây, các trường cơ bản được quyền trực tiếp tổ chức đấu thầu để lựa chọn đơn vị cung cấp bữa ăn.

Hiện nay, theo quy định, UBND xã, phường tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng và xác định nhu cầu tại các cơ sở giáo dục được giao quản lý. Trên cơ sở đó, địa phương xây dựng phương án tổ chức bữa ăn bán trú phù hợp với điều kiện thực tế và mô hình của từng cơ sở giáo dục.

Phụ huynh Trường Tiểu học Kim Bài (xã Thanh Oai, Hà Nội) bức xúc vì 2 ngày liên tiếp học sinh chờ cơm bán trú đến gần 13h. Ảnh chụp màn hình

Chia sẻ với VietNamNet, bà Vũ Thị Thìn, Hiệu trưởng Trường THCS Tây Mỗ (phường Tây Mỗ, Hà Nội) cho hay, trường được hình thành sau khi sáp nhập 3 trường trên địa bàn gồm: Trường THCS Tây Mỗ, Trường THCS Nguyễn Quý Đức và Trường THCS Tây Mỗ 3. Do cả 3 đơn vị trước sáp nhập đều có bếp ăn, nhà trường tổ chức nấu ăn tại trường để phục vụ học sinh.

Theo bà Thìn, một số sự cố giao suất ăn chậm tại các trường ở Hà Nội những ngày qua có thể xuất phát từ việc địa phương lựa chọn đơn vị cung cấp khá muộn; một số đơn vị nhận cung cấp cho nhiều trường trong khi nhân sự và năng lực chưa đáp ứng yêu cầu.

Về phản ánh chất lượng suất ăn, bà Thìn cho rằng nhà trường cần có cam kết rõ ràng với đơn vị cung cấp, đồng thời giám sát chặt chẽ việc thực hiện.

“Việc này phải có bộ phận giám sát chặt chẽ về định lượng, chất lượng bữa ăn. Những ngày đầu năm học, tôi phải đến cả 3 cơ sở để kiểm tra, giám sát thường xuyên, xem đơn vị cung cấp có thực hiện đúng cam kết không. Với Trường THCS Tây Mỗ, tôi - hiệu trưởng - sẽ trực tiếp duyệt thực đơn để lựa chọn những món phù hợp với độ tuổi học sinh, đồng thời đảm bảo được thức ăn ngon, tươi”, bà Thìn nói.

Bà Thìn cho rằng, với những trường chưa có bếp ăn, nếu chưa thể tổ chức bữa ăn bán trú, nhà trường cần thống nhất với phụ huynh để học sinh ăn trưa tại nhà hoặc phối hợp với trường lân cận để tổ chức nấu ăn.

Là đơn vị không có bếp ăn, Trường THCS Cát Linh (sáp nhập từ Trường THCS Tô Vĩnh Diện và Trường THCS Cát Linh cũ, phường Ô Chợ Dừa) lựa chọn mô hình cung cấp suất ăn.

Tuy nhiên, ông Lê Hoài Quân, Hiệu trưởng nhà trường, cho hay nhận thấy các điều kiện để tổ chức bữa ăn bán trú chưa thể đáp ứng ngay trong những ngày đầu năm học, trường đã thống nhất với phụ huynh để học sinh ăn trưa tại nhà.

“Khi chưa chuẩn bị đầy đủ, chưa cam kết được về đầu mối cung cấp bữa ăn, chưa thu thập xong nhu cầu đăng ký ăn bán trú của học sinh cũng như hoàn thiện hồ sơ, sổ sách trong năm đầu tiên sáp nhập trường, chúng tôi chấp nhận chưa vội triển khai, xin ý kiến phụ huynh và được phụ huynh hoàn toàn đồng thuận”, ông Quân nói.

Vị hiệu trưởng cho hay, nhà trường cũng thông báo, thống nhất với phụ huynh về phương án để học sinh tự phục vụ ăn trưa trong những ngày trường chưa tổ chức được bữa ăn bán trú.

“Trước ngày khai giảng, chúng tôi đã phải có kế hoạch, kể cả việc bắt đầu tổ chức ăn bán trú từ tuần thứ hai”, ông Quân nói và cho biết nhà trường tổ chức ăn bán trú cho học sinh từ thứ Hai tuần tới, ngày 14/9.

“Ngày mai (11/9), nhà trường sẽ chốt lại quy trình một lần nữa với đơn vị cung cấp suất ăn, từ việc giao nhận, đảm bảo chất lượng, bữa ăn nóng sốt ra làm sao; đến suất ăn dự phòng trong trường hợp học sinh ăn không đủ...”, ông Quân nói.

Ông cho rằng, nếu chuẩn bị sát sao mọi việc với trách nhiệm cao nhất, trường sẽ đỡ bị động, hạn chế ảnh hưởng đến học sinh.