Trao đổi với PV VietNamNet, ông Phạm Trung Anh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Bài cho hay kể từ ngày mai (11/9), Trường Tiểu học Kim Bài sẽ tổ chức cho học sinh ăn bán trú trở lại. Ban đại diện cha mẹ học sinh cũng trực tiếp tham gia giám sát tại trường.

Hiện nay, Trường Tiểu học Kim Bài là một trong ba trường của xã sử dụng suất ăn sẵn, bên cạnh Trường Tiểu học Thanh Oai và Trường Tiểu học Phương Trung.

Trên cơ sở kết quả thực hiện, nếu các điều kiện tổ chức bữa ăn đều đáp ứng yêu cầu và nhận được sự đồng thuận của phụ huynh, việc tổ chức cho học sinh ăn bán trú sẽ được triển khai đồng loạt tại cả 3 trường tiểu học trên địa bàn từ ngày 14/9.

Phụ huynh tại Thanh Oai bức xúc vì 2 ngày liên tiếp học sinh chờ cơm bán trú đến gần 13h. Ảnh chụp màn hình

Trước đó, sau khi tiếp nhận thông tin quá trình tổ chức bữa ăn bán trú tại một số trường tiểu học trên địa bàn phát sinh tồn tại về thời gian và chất lượng cung cấp suất ăn, ảnh hưởng đến sinh hoạt của học sinh và khiến phụ huynh lo lắng, UBND xã Thanh Oai đã cho tạm dừng việc cung cấp bữa ăn bán trú.

UBND xã đã chỉ đạo rà soát, hoàn thiện toàn bộ điều kiện và phương án tổ chức bán trú, trong đó việc lựa chọn đơn vị cung cấp mới sẽ được thực hiện chặt chẽ, đặt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, dinh dưỡng và sức khỏe học sinh lên hàng đầu.

UBND xã cho biết sẽ tiếp tục rà soát quá trình tổ chức thực tế. Trường hợp phát hiện vi phạm hoặc thiếu sót thuộc trách nhiệm của tổ chức, cá nhân nào, địa phương sẽ xem xét, xử lý theo thẩm quyền và quy định.