Rất nhiều du khách người Anh đang tìm kiếm các điểm đến có nắng ấm để "trốn chạy" khỏi thời tiết mưa, ẩm ướt kéo dài suốt nhiều tuần. Theo DailyMail, dù ở châu Âu có không ít điểm đến có nắng đẹp nhưng nơi được du khách Anh tìm kiếm tăng đột biến lại là Hà Nội - thủ đô của Việt Nam.

Dữ liệu từ Kayak cho thấy, lượng tìm kiếm chuyến bay đến Hà Nội trong giai đoạn từ tháng 2 đến tháng 3 của du khách Anh đã tăng 103% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo truyền thông Anh, khoảng thời gian này, Hà Nội có nhiệt độ trung bình khoảng 24 độ C, ấm hơn đáng kể so với thời tiết tại Anh. Hà Nội cũng được biết tới là một trong những điểm đến có chi phí sinh hoạt rẻ nhất thế giới.

Theo nền tảng dữ liệu trực tuyến Numbeo, một cốc bia địa phương tại Hà Nội chỉ có giá khoảng 25.000 đồng, một chai nước ngọt khoảng 12.000 đồng và một bữa ăn 3 món cho 2 người thường có giá khoảng 800.000 đồng (tương đương 22,9 Euro).

Chi phí di chuyển đến Hà Nội cũng đang ở mức hấp dẫn nếu đặt sớm. Hiện tại, giá vé máy bay thấp hơn gần 450 Euro so với tháng 3.

Hà Nội vào tháng 2 - tháng 3 có thời tiết đẹp

Nhà báo du lịch Hugo Brown mới đây cũng chia sẻ trên Daily Mail rằng, ông chỉ tiêu 19,60 Euro (chưa tới 700.000 đồng) cho một ngày ở Hà Nội, bao gồm một đêm lưu trú và 3 bữa ăn kèm đồ uống.

Trong khi đó, các điểm đến "trốn đông, tìm nắng" truyền thống, nằm gần Vương quốc Anh hơn, lại ghi nhận mức độ quan tâm giảm nhẹ so với năm ngoái. Ví dụ, lượng tìm kiếm đến Arrecife (đảo Lanzarote) giảm 11%.

Ngược lại, nhiều điểm đến xa hơn lại tăng sức hút. Colombo ghi nhận mức tăng tìm kiếm 20% so với cùng kỳ năm trước, trong khi Cancun tăng 14%.

Chuyên gia du lịch của Kayak, Rachel Mumford, nhận định: "Dữ liệu tìm kiếm cho thấy người Anh sẵn sàng đi xa hơn để tìm nắng, nhưng yếu tố chi phí vẫn đóng vai trò rất quan trọng trong quyết định đặt chuyến".

Bà cho biết Hà Nội thu hút sự chú ý đặc biệt nhờ sự kết hợp giữa thời tiết ấm áp ổn định và chi phí sinh hoạt thấp. "Việt Nam nổi bật vì mang lại cảm giác một chuyến đi đường dài nhưng vẫn rất 'dễ chịu về tài chính', nhờ chi phí hằng ngày thấp", bà nói.