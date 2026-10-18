Chiều 18/10, giải vô địch trẻ Trượt băng Quốc gia 2026 khép lại sau 2 ngày tranh tài, với ngôi nhất toàn đoàn thuộc về Hà Nội.

Giải đấu năm nay ghi nhận số lượng VĐV tham gia tranh tài đông nhất từ trước đến nay, với 112 VĐV của 6 đơn vị, gồm TP.HCM, Khánh Hòa, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Hải Phòng và Hà Nội. Trong đó, đoàn Khánh Hòa là đơn vị lần đầu tiên cử VĐV tham gia tranh tài.

VĐV Trần Khánh Linh giành HCV nội dung Solo Ice Dance.

Giải năm nay có 37 nội dung tranh tài, gồm 29 nội dung trượt băng tốc độ và 8 nội dung trượt băng nghệ thuật. Đáng chú ý, nội dung khiêu vũ trên băng đơn (solo ice dance) lần đầu được đưa vào thi đấu, với HCV thuộc về Trần Khánh Linh (Hà Nội).

Sự xuất sắc của Khánh Linh góp công giúp đoàn Hà Nội vô địch toàn đoàn với 19 HCV, 16 HCB, 14 HCĐ. Đứng thứ 2 là TP.HCM (11, 6, 5), thứ 3 là Thái Nguyên (3, 6, 5).

Giải đấu khép lại thành công.

Theo ông Đặng Hà Việt - Chủ tịch Liên đoàn Trượt băng và Roller Việt Nam, giải đấu năm nay ghi nhận những bước tiến đáng khích lệ về công tác chuyên môn và lực lượng VĐV. Điểm nổi bật là sự tham gia của các chuyên gia kỹ thuật và trọng tài quốc tế từng làm nhiệm vụ tại Olympic và các giải vô địch thế giới.