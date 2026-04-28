Tại hội nghị tập huấn triển khai nhiệm vụ tháo gỡ “điểm nghẽn” về an toàn thực phẩm cho UBND 126 phường, xã, bà Vũ Thu Hà - Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo công tác an toàn thực phẩm TP - yêu cầu các đơn vị siết chặt quản lý, nâng cao hiệu quả phối hợp liên ngành.

Trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, thành phố xác định trọng tâm là kiểm soát nguồn thực phẩm từ gốc; tăng cường quản lý hoạt động giết mổ, vận chuyển, kinh doanh thực phẩm. Công tác truy xuất nguồn gốc được đẩy mạnh, đặc biệt tại các chợ dân sinh.

Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà phát biểu sáng nay. Ảnh: Lê Hải

Ở lĩnh vực công thương, các giải pháp tập trung vào tăng cường kiểm tra thị trường, kiểm soát hoạt động kinh doanh thực phẩm, trong đó chú ý các kênh phân phối hiện đại và thương mại điện tử.

Giám sát nhiều phía với suất ăn trong trường học

An toàn thực phẩm trong trường học được xác định là nhiệm vụ ưu tiên. Ngành giáo dục được yêu cầu siết chặt quy trình kiểm soát suất ăn, tăng giám sát từ nhiều phía, có sự tham gia của phụ huynh.

Công an TP được giao nhận diện, cảnh báo các thủ đoạn vi phạm ngày càng tinh vi như dùng hóa chất bảo quản trái phép, kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc qua mạng xã hội, lợi dụng kho lạnh để lưu trữ, phân phối hàng vi phạm.

Trên cơ sở đó, chính quyền cơ sở phải chủ động nắm chắc địa bàn, phối hợp kiểm tra đột xuất và xử lý nghiêm vi phạm.

Hà Nội sẽ truy xuất nguồn gốc thực phẩm tại chợ dân sinh. Ảnh: Thạch Thảo

Song song, thành phố đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc; tăng công khai, minh bạch để nâng cao hiệu quả quản lý và phát huy giám sát của người dân.

Một nội dung quan trọng khác là phân cấp, phân quyền gắn với bảo đảm điều kiện thực thi. Thành phố yêu cầu các sở, ngành không chỉ giao nhiệm vụ mà còn hỗ trợ, cung cấp đầy đủ thông tin, dữ liệu và hướng dẫn chuyên môn để cấp xã thực hiện hiệu quả.

Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà cho biết, an toàn thực phẩm là lĩnh vực tác động trực tiếp, thường xuyên đến đời sống, liên quan sức khỏe cộng đồng và chất lượng sống, được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt.

Việc xử lý các “điểm nghẽn” phải triển khai với quyết tâm cao, “đã nói là làm, làm đến cùng, đánh giá bằng kết quả cụ thể”. Cán bộ cơ sở phải nắm vững quy định, hiểu rõ quy trình, đủ năng lực kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm ngay tại địa bàn.

Bà Hà nhấn mạnh: “Không thể giao trách nhiệm cho cơ sở nhưng lại thiếu công cụ và thông tin để thực hiện”.

Kết quả xử lý các vấn đề an toàn thực phẩm tại địa bàn sẽ là căn cứ đánh giá trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương.