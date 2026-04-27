Theo kế hoạch, từ ngày 28/4, Trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật TP Hà Nội sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đóng điện, vận hành thử nghiệm các trạm bơm điều tiết mực nước tại nhiều hồ và hệ thống tiêu thoát nước. Việc chạy thử bao gồm cả chế độ có tải và không tải nhằm đánh giá khả năng vận hành thực tế.

Trong số 15 trạm bơm được đưa vào chạy thử có nhiều công trình quan trọng như trạm hồ Thủ Lệ (phường Ngọc Khánh) được bổ sung 2 bơm chìm công suất 0,5m³/s; trạm hồ Đầm Chuối (phường Khương Đình) được sửa chữa và lắp mới 4 bơm chìm; trạm hồ Đống Đa (phường Ô Chợ Dừa) được lắp đặt 2 bơm công suất lớn 1m³/s.

15 trạm bơm chống ngập của Hà Nội sẽ vận hành thử vào ngày 28/4. Ảnh: Sở Xây dựng Hà Nội

Ngoài ra, hàng loạt trạm bơm khác tại hồ Đền Lừ, hồ Thành Công, hồ Tai Trâu cũng được nâng cấp, bổ sung thiết bị nhằm tăng năng lực tiêu thoát nước cho khu vực nội đô.

Đáng chú ý, các trạm bơm quy mô lớn như Cầu Ngà 1, Cầu Ngà 3, Đồng Tép và Bắc An Khánh được đầu tư xây dựng mới với tổng công suất từ 2-6m³/s mỗi trạm. Những công trình này có nhiệm vụ giảm úng ngập cho các khu đô thị lớn dọc Đại lộ Thăng Long, khu vực Tây Mỗ, Xuân Phương, Nam An Khánh và nhiều khu dân cư lân cận.

Nhiều trạm bơm tại các hồ điều hòa như Nghĩa Tân, công viên Cầu Giấy, CV1, Thanh Liệt, Mai Dịch cũng được lắp đặt mới hoặc nâng cấp nhằm tăng khả năng điều tiết nước mưa trong khu vực.

Ông Hưng cho biết, sau khi hoàn tất chạy thử, Trung tâm cùng các nhà thầu sẽ tiếp tục hoàn thiện các hạng mục còn lại như sửa chữa hệ thống cống, kênh tiêu, mương thoát nước và xây dựng các bể điều tiết tại chợ Hàng Da, khu vực gầm cầu chui Bắc Đuống. Mục tiêu là đảm bảo toàn bộ hệ thống đủ điều kiện vận hành đồng bộ, kịp tiến độ hoàn thành vào ngày 30/4.

Dù quá trình triển khai gặp nhiều khó khăn như thời gian gấp rút, phạm vi thi công rộng và thiếu hụt vật tư, các đơn vị đã tổ chức thi công liên tục “3 ca, 4 kíp”. Sau 75 ngày đêm thi công, 36/40 hạng mục thuộc 3 dự án chống ngập khẩn cấp đã cơ bản hoàn thành, đạt khoảng 95% tổng khối lượng công việc.

Việc đưa vào vận hành đồng loạt các trạm bơm được kỳ vọng sẽ góp phần cải thiện đáng kể tình trạng úng ngập tại Thủ đô trong mùa mưa sắp tới.