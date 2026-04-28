Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng vừa yêu cầu Đảng ủy UBND TP chỉ đạo các cơ quan, đơn vị khẩn trương hoàn tất các khâu cuối cùng của dự án nhà ở tái định cư N01, khu đô thị mới Cầu Giấy, không để chậm tiến độ thêm.

Nằm ở vị trí "đất vàng", dự án chung cư cao tầng N01 tại ô đất D17, khu đô thị mới Cầu Giấy được khởi công từ tháng 2/2011, nhằm phục vụ tái định cư cho các hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng của 7 dự án, trong đó có các công trình trọng điểm như đường Vành đai 2,5 và tuyến đường Cầu Giấy - khu đô thị mới Dịch Vọng.

Công trình có diện tích 8.696m2, quy mô 15 tầng với 299 căn hộ, tổng diện tích sàn hơn 42.500m2. Tuy nhiên, sau nhiều năm triển khai, dự án rơi vào tình trạng chậm tiến độ kéo dài.

Đến năm 2013, công trình xây thô xong 4 đơn nguyên cao 15 tầng, 1 tầng hầm, có 229 căn hộ, tổng diện tích xây dựng 2.700m2. Sau đó, dự án dừng lại và bỏ hoang hơn chục năm.

Dự án rơi vào cảnh bỏ hoang; xung quanh các tòa nhà, cỏ cây mọc um tùm, phía bên ngoài khu nhà được quây tôn che chắn kín mít. Phần vỉa hè biến thành bãi trông xe và điểm tập kết rác.

Trước thời điểm bàn giao về phường Cầu Giấy quản lý (1/7/2025), công trình mới hoàn thành 8/44 hạng mục.

Sau khi tiếp nhận, chính quyền phường đã phân công rõ trách nhiệm, tăng cường kiểm tra hiện trường, đồng thời phối hợp với các sở, ngành xử lý những vướng mắc vượt thẩm quyền. Một số giải pháp đồng bộ được áp dụng nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công.

Đến nay, nhiều hạng mục đã hoàn thành toàn bộ, tổng thể công trình đạt khoảng 98%. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn tất các phần việc còn lại trong tháng 5 và 6/2026 để chuẩn bị bàn giao, đưa vào sử dụng.

Hà Nội hiện còn nhiều khu tái định cư xây dựng dở dang hoặc hoàn thành nhưng chưa đưa vào sử dụng, gây lãng phí nguồn lực và ảnh hưởng đến chính sách an sinh.

Việc “hồi sinh” các dự án này được lãnh đạo thành phố xác định là nhiệm vụ cấp bách, nhằm sớm bố trí nhà ở cho người dân thuộc diện tái định cư.