Thời gian gần đây, nhờ sự tăng cường xử lý các vi phạm liên quan đến trật tự đô thị của lực lượng chức năng, tình trạng bán hàng rong, lấn chiếm vỉa hè tại các tuyến phố trung tâm Hà Nội đã giảm hẳn.

Theo ghi nhận của phóng viên, xung quanh Hồ Gươm, hàng rong gần như biến mất, vỉa hè sạch sẽ, người dân thoải mái dạo chơi.

Phố Tràng Tiền thoáng đãng, người dân đi bộ trên vỉa hè mà không bị hàng rong chèo kéo.

Khu vực sân chơi tại vườn hoa tượng đài Lý Thái Tổ trở nên rộng rãi, yên tĩnh khi không còn hàng rong và dịch vụ cho thuê xe điện đủ hình thù.

Phố Hàng Mã trước đây luôn chật kín hàng hóa trên vỉa hè thì nay trở nên gọn gàng, thông thoáng.

Một hiệu sách tại phố Đinh Lễ bày bán các sản phẩm trên bậc thềm hoặc treo trên cửa cuốn để trả lại vỉa hè cho người đi bộ.

Một quán cà phê trên đường Lê Thái Tổ chấp hành nghiêm chỉnh việc dọn dẹp vỉa hè khi đặt biển thông báo không nhận trông giữ xe.

Tuy nhiên, tại một số nơi vẫn có người tìm cách đối phó. Trước cửa một quán cà phê ngay cạnh Hồ Gươm, hàng loạt xe máy đỗ trên vỉa hè và lòng đường, chỉ chừa ra 1 hàng gạch cho người đi bộ. Một cây chổi chắn ngang chỗ trống như chiếm giữ vị trí để xe. Bên cạnh đó, một người phụ nữ liên tục nhắc các shipper để xe dưới lòng đường.

Tại một góc nhỏ trên phố Tràng Tiền, người phụ nữ bán hoa quả dạo vẫn kê ghế ngồi vẫy khách. Khi có lực lượng chức năng đi qua, chị nhanh chóng đứng dậy, gánh hàng lên vai như bình thường.

Một quán ăn đối phó bằng việc để thực khách ngồi trên bậc thềm của ngôi nhà bên cạnh và dùng ghế nhựa làm bàn ăn. Thêm vào đó, một số xe máy để phía trước khiến đoạn vỉa hè này gần như bị chiếm hết.

Nhiều khách hàng vẫn ngồi trên vỉa hè trước một quán cà phê. Khi có lực lượng chức năng đi qua nhắc nhở, những người này lập tức thu ghế đi vào nhà.