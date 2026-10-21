Hà Nội yêu cầu đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp” tại các dự án giao thông trọng điểm, đồng thời bảo đảm tái định cư, ổn định đời sống người dân bị thu hồi đất.

Đây là chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông khi kiểm tra thực địa ba dự án giao thông ngày 21/10, gồm nút giao Vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng Long, mở rộng đường 70 và đường Vành đai 3,5 đoạn Phúc La - Văn Phú đến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Nhấn mạnh vai trò của các công trình trong hoàn thiện mạng lưới giao thông Thủ đô, tạo thuận lợi cho người dân đi lại, ông Nguyễn Trọng Đông yêu cầu các xã, phường tập trung tuyên truyền, vận động, tạo đồng thuận trong giải phóng mặt bằng. Chủ đầu tư, nhà thầu phải lập kế hoạch chi tiết, bố trí nguồn lực, tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp” để bù tiến độ, phấn đấu hoàn thành đúng thời hạn.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông kiểm tra Dự án đầu tư xây dựng nút giao khác mức giữa đường Vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng Long.

Tại dự án nâng cấp, mở rộng đường 70, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu rà soát kỹ từng trường hợp bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bảo đảm công khai, minh bạch và đúng chính sách. Các đơn vị liên quan cần đẩy nhanh phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, giải ngân kinh phí giải phóng mặt bằng, tránh để thủ tục hành chính làm chậm tiến độ.

Cùng với đó, công tác bố trí tái định cư phải được quan tâm, bảo đảm người dân có nơi ở ổn định sau khi bàn giao đất phục vụ dự án.

Dự án do UBND phường Tây Mỗ làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư hơn 3.377 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, triển khai trong giai đoạn 2022-2027. Tuyến đường dài khoảng 4,95 km, đi qua phường Xuân Phương, phường Tây Mỗ và xã Sơn Đồng, gồm đoạn từ phố Trịnh Văn Bô đến Cầu Ngà và đoạn từ Đại lộ Thăng Long đến đường Ngô Thì Nhậm kéo dài.

Bí thư phường Tây Mỗ Hoàng Thị Thúy Hằng báo cáo tiến độ Dự án đầu tư, nâng cấp mở rộng đường 70 (đoạn từ phố Trịnh Văn Bô đến hết địa phận quận Nam Từ Liêm cũ).

Đến thời điểm kiểm tra, diện tích đã thu hồi và bàn giao mặt bằng thi công đạt 49,4% trên tổng diện tích cần thu hồi hơn 229.319 m². Các nhà thầu đang khẩn trương thi công trên toàn bộ mặt bằng đã được bàn giao.

Ba xã, phường đang niêm yết công khai quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 và lập hồ sơ thiết kế các dự án tái định cư. Dự kiến, quy hoạch tổng mặt bằng và dự án được phê duyệt trong quý IV/2026; đến quý II/2027 hoàn thành giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật, lập phương án chia lô và giao đất tái định cư.

Những trường hợp đủ điều kiện được xét tái định cư sẽ được áp dụng khoản hỗ trợ tạm cư theo quy định.

Một đoạn đường của Dự án đầu tư, nâng cấp mở rộng đường 70 đã hoàn thành khang trang.

Với nút giao khác mức giữa Vành đai 3,5 và Đại lộ Thăng Long, mặt bằng đã bàn giao đạt 99,8%, còn 342,9 m² thuộc phường Tây Mỗ. Ban quản lý dự án kiến nghị địa phương hoàn thành giải phóng phần diện tích còn lại trong tháng 10/2026 để phục vụ thi công.

Công trình có tổng mức đầu tư 2.384 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, gồm các nhánh tuabin kết hợp hầm trực thông. Hầm theo hướng Lê Trọng Tấn đi Quốc lộ 32 dài 975 m, được thiết kế với 4 làn xe; trong đó, đoạn hầm kín đi dưới Đại lộ Thăng Long dài 150 m. Khối lượng thi công toàn dự án hiện đạt khoảng 38%.

Tại dự án Vành đai 3,5 đoạn Phúc La - Văn Phú đến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, ông Nguyễn Trọng Đông yêu cầu các địa phương khẩn trương hoàn tất giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao cho chủ đầu tư. Những đoạn đã có mặt bằng phải được tập trung thi công, bảo đảm chất lượng, an toàn lao động và giao thông.

Dự án thành phần xây dựng tuyến đường dài khoảng 10,7 km, thiết kế 6 làn xe cơ giới cùng hai đường song hành, có tổng mức đầu tư 5.601 tỷ đồng, thực hiện giai đoạn 2025-2027.

Đoạn kết nối với cầu Ngọc Hồi dài khoảng 1,55 km đã thi công từ ngày 28/8/2026, dự kiến hoàn thành năm 2027. Đoạn dài 5,1 km qua Kiến Hưng, Phú Lương, Đại Thanh đang được thẩm định thiết kế, lựa chọn nhà thầu để triển khai từ tháng 11/2026. Đoạn còn lại dài khoảng 4,05 km, gồm cầu vượt nút giao Quốc lộ 1A, cần hoàn chỉnh thủ tục điều chỉnh dự án để triển khai thi công từ tháng 1/2027.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy giao Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư thành phố thường xuyên kiểm tra, báo cáo tiến độ, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, phấn đấu hoàn thành các công trình đúng kế hoạch.

Thành Huế