Ngày 12/4, xác nhận với PV VietNamNet, ông Ma Chí Mác, Phó Chủ tịch UBND xã Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra 2 vụ đuối nước khiến 3 học sinh tử vong.

Sông Bắc Khê qua địa bàn xã Tràng Định, nơi xảy ra 2 vụ đuối nước. Ảnh: Báo tin tức/ TTXVN phát

Cụ thể, vào khoảng 14h ngày 11/4, các cháu B.B.L và Tr.Tr.M. (đều 13 tuổi, cùng ở xã Kháng Chiến, tỉnh Lạng Sơn) đi tắm sông Bắc Khê, đoạn qua địa bàn thôn Đoàn Kết, xã Tràng Định bị đuối nước tử vong.

Đến 14h30 cùng ngày, cháu N.H.L. (12 tuổi, trú xã Tràng Định) cùng 4 bạn trong làng đi tắm tại sông Bắc Khê, đoạn qua địa bàn thôn Quyền A1, xã Tràng Định. Sau đó, cháu L. không may bị đuối nước tử vong.

Cũng theo ông Mác, chính quyền địa phương đã cử nhiều lực lượng tới hiện trường để tìm kiếm nạn nhân.

Đến hơn 18h cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 3 nạn nhân, bàn giao cho gia đình theo quy định.

“Hôm nay chính quyền địa phương đã tới gia đình các nạn nhân để thăm hỏi, động viên và hỗ trợ kinh phí làm lễ hậu sự cho các cháu”, ông Mác cho biết.