Tiếp nối thành công của Festival Thăng Long-Hà Nội lần thứ I năm 2025, Festival Thăng Long-Hà Nội lần thứ II năm 2026 diễn ra từ ngày 11/9 đến ngày 20/9 tại nhiều không gian văn hóa, di sản tiêu biểu của Thủ đô như Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Bảo tàng Hà Nội, xã Bát Tràng và khu vực Tượng đài Cảm tử và Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

Bà Lê Thị Ánh Mai, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội.

Phát biểu tại họp báo chiều 20/8, bà Lê Thị Ánh Mai, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cho biết, Festival năm nay được mở rộng và đa dạng hơn, gắn với nhiều địa điểm văn hóa, di sản và không gian công cộng của Thủ đô tạo nên một hành trình trải nghiệm văn hóa trong lòng Hà Nội.

Đặc biệt, tính quốc tế và giao lưu văn hóa được tăng cường, có sự tham gia của các đoàn nghệ thuật quốc tế đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ cùng các đoàn nghệ thuật trong nước giới thiệu sự đa dạng của văn hóa Việt Nam và mở rộng hợp tác giữa Hà Nội với các địa phương và đối tác quốc tế.

Với chủ đề Dòng chảy di sản - Heritage Flow, Festival tiếp tục tôn vinh, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa Thủ đô; thúc đẩy sáng tạo nghệ thuật trên nền tảng truyền thống, tăng cường giao lưu văn hóa trong nước và quốc tế, góp phần phát triển các ngành công nghiệp văn hóa và quảng bá hình ảnh Hà Nội - Thành phố Vì hòa bình, Thành phố Sáng tạo của UNESCO.

Thông qua các chương trình nghệ thuật, triển lãm, trải nghiệm làng nghề và trình diễn văn hóa phi vật thể, Festival tạo điều kiện để nghệ sĩ, nghệ nhân, nhà thiết kế, đơn vị nghệ thuật, doanh nghiệp văn hóa và cộng đồng sáng tạo gặp gỡ, trao đổi; góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng trong việc gìn giữ, thực hành và trao truyền các giá trị văn hóa.

Với việc kết nối di sản với nghệ thuật, sáng tạo, giáo dục, du lịch và các hoạt động văn hóa cộng đồng, Festival cũng góp phần phát huy giá trị di sản như một nguồn lực phục vụ phát triển bền vững, từng bước thúc đẩy sự phát triển của các ngành công nghiệp văn hóa và hình thành những sản phẩm văn hóa đặc trưng của Thủ đô.

Festival diễn ra tại nhiều địa điểm với nhiều chương trình nghệ thuật, giao lưu văn hóa đặc sắc. Trong đó, chương trình nghệ thuật đặc biệt khai mạc Festival diễn tại Khu di sản Hoàng Thành Thăng Long vào 20h ngày 11/9, dự kiến có khoảng 5.000 đại biểu, khách mời trong nước và quốc tế.

Đạo diễn Phạm Hoàng Giang.

Theo đạo diễn Phạm Hoàng Giang, chương trình khai mạc được tổ chức trong không gian di sản có chiều sâu lịch sử, kết nối các giá trị văn hóa truyền thống với hình thức nghệ thuật đương đại. Với phương châm "Liên tục - Thích nghi - Kết nối", chương trình kết hợp ca, múa, nhạc cùng các công nghệ trình diễn hiện đại như 3D mapping, thực tế ảo tăng cường (AR), sàn xoay và hiệu ứng sân khấu đặc biệt.

Ảnh: BTC