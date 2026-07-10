Vòng 5 giải bóng đá nữ QG 2026, tiếp tục diễn ra với 2 cặp đấu trong chiều 10/7.

Ở trận Hà Nội I đấu Thái Nguyên T&T, do trời đổ mưa lớn khiến mặt sân đọng nước, làm ảnh hưởng lớn đến lối chơi của 2 đội.

Thái Nguyên gây bất ngờ khi nắm thế chủ động, chơi lấn lượt thời gian đầu trận, cho thấy có thể sớm tìm được đường vào khung thành của đội bóng đá nữ Thủ đô. Tuy nhiên, kết quả lại diễn ra ngược lại, Hà Nội I mới là đội có bàn mở tỷ số trước.

Nữ Hà Nội I (áo hồng) để chia điểm với Thái Nguyên

Phút 31, đường phất bóng dài của Vạn Sự rơi đúng vũng nước, vô tình tạo điểm dừng lý tưởng cho Lê Thị Trang bứt lên tung cú sút mạnh làm rung lưới Thái Nguyên T&T.

Sau bàn thủng lưới bất ngờ, Thái Nguyên gia tăng sức ép và có được bàn quân bình 4 phút sau đó, nhờ công của Minh Chuyên.

Sau giờ nghỉ giải lao, Hà Nội I chơi chủ động hơn, tạo ra một số thời cơ trước cầu môn đối phương, nhưng các chân sút lại không chuyển hóa thành bàn thắng. Thái Nguyên cũng gặp cảnh tương tự ở khâu dứt điểm nên chung cuộc 2 đội đã hòa nhau 1-1.

Với Hà Nội I, việc không thể thắng Thái Nguyên khiến họ lỡ cơ hội san bằng điểm TP.HCM I, đội nghỉ thi đấu ở vòng này.

Ở trận còn lại, Than KSVN thắng 2-1 TP.HCM II. Sau hiệp 1 không có bàn thắng, Thanh Thúy mở tỷ số cho Than KSVN ở phút 46, trước khi Xuân Thanh kịp gỡ hòa 1-1 (50’). Vào gần cuối trận, đội bóng vùng Mỏ được hưởng quả 11m và Nhật Lan đã ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho đội nhà.

Kết quả cụ thể:

Hà Nội I – Thái Nguyên T&T: 1-1

Than KSVN – TP.HCM II: 2-1