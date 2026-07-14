Sau khi Hà Nội I thua trong cuộc đối đầu trực tiếp với các nhà đương kim giữ cúp, Thái Nguyên T&T được trông đợi tạo bất ngờ trước TP.HCM I để thổi sức nóng vào cuộc đua vô địch ở giải bóng đá nữ QG năm nay.

Thái Nguyên (áo vàng) dù rất nỗ lực thì vẫn không thắng được Huỳnh Như và TP.HCM I

Diễn biến ở vòng 6 chiều 14/7 đã mang lại hi vọng ấy, khi Thái Nguyên chiếm thế chủ động, làm chủ khu vực giữa sân trước các học trò của HLV Đoàn Thị Kim Chi.

Dù vậy, TP.HCM I đã cho thấy vì sao họ là nữ hoàng thống trị giải bóng đá nữ QG trong những năm qua, với sự chặt chẽ nơi hàng thủ khiến chủ nhà Thái Nguyên gặp bế tắc trong các pha hãm thành. Cùng với đó, các pha dứt điểm của Thái Nguyên cũng chưa thật chính xác.

Sau hiệp 1 chưa ghi được bàn thắng, Thái Nguyên càng quyết tâm hơn khi nhập cuộc trở lại, tạo sức ép lớn về phía cầu môn TP.HCM I.

Cuối cùng những nỗ lực của họ đã được đền đáp. Phút 66, Cù Thị Huỳnh Như phá bóng không dứt khoát để Ngọc Anh lao vào dứt điểm, đưa Thái Nguyên vượt lên.

Lợi thế dẫn bàn được chủ nhà duy trì sau đó và tưởng có thể đả bại các nhà đương kim giữ cúp, thì nhận đòn hồi mã thương phút 88, bởi pha căng ngang của cầu thủ kỳ cựu Thùy Trang để Quỳnh Anh gỡ hòa 1-1 cho TP.HCM I.

Than KSVN thắng dễ Hà Nội II (áo vàng)

Thoát thua phút cuối, TP.HCM I (13 điểm) chắc chắn vô địch lượt đi giải bóng đá nữ VĐQG 2026 dù còn 1 vòng đấu nữa.

Điều lệ giải quy định, trường hợp 2 đội bằng điểm nhau thì tính kết quả đối đầu trước, sau đó là hiệu số bàn thắng/thua. Hà Nội I xếp nhì với 10 điểm, nhưng thua 0-1 TP.HCM ở vòng 3, nên dù bằng điểm vẫn sẽ xếp sau.

Ở các trận đấu còn lại của vòng 6, Than KSVN thắng 3-0 Hà Nội II, trong khi Phong Phú Hà Nam tưởng lấy trọn 3 điểm trước TP.HCM II thì để bị chia điểm với kết quả hòa 2-2.