Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng vừa ký kế hoạch khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức về chất lượng phục vụ của các cơ quan hành chính trên địa bàn thành phố.

Theo kế hoạch, Hà Nội sẽ thực hiện 9.960 phiếu khảo sát, trong đó 960 phiếu dành cho 12 sở, cơ quan tương đương sở và 9.000 phiếu dành cho 126 xã, phường. Thông tin được thu thập để đánh giá hoạt động phục vụ trong thời gian từ ngày 1/1 - 31/12/2026.

Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của người dân là một tiêu chí đánh giá hiệu quả công việc, thái độ phục vụ và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức ở Hà Nội

Người được khảo sát gồm đại diện hộ gia đình từ đủ 18 tuổi, có đủ năng lực hành vi, biết đọc, biết viết; cá nhân và người đại diện tổ chức đã giao dịch thủ tục hành chính tại các cơ quan hành chính của thành phố.

Trong 960 phiếu dành cho cấp sở, Sở Xây dựng được phân bổ nhiều nhất với 160 phiếu. Sở Tài chính và Sở Nông nghiệp và Môi trường mỗi đơn vị 120 phiếu; Sở Công Thương và Sở Y tế mỗi đơn vị 100 phiếu. Số phiếu của từng cơ quan được xác định dựa trên chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và số giao dịch thủ tục hành chính đã thực hiện.

Ở cấp xã, 51 phường được phân bổ 3.940 phiếu, còn 75 xã là 5.060 phiếu. Tùy quy mô dân số, mỗi đơn vị có từ 20 đến 100 phiếu.

Điều tra viên sẽ phát phiếu tại địa bàn dân cư, Trung tâm Phục vụ hành chính công của thành phố hoặc các điểm phục vụ hành chính công. Người dân cũng có thể truy cập đường link hoặc quét mã QR để tự trả lời trên phần mềm khảo sát cải cách hành chính của Hà Nội.

Theo kế hoạch, 6.972 phiếu được thực hiện trên giấy, chiếm 70%; còn 2.988 phiếu được trả lời trên nền tảng trực tuyến, chiếm 30%.

Nội dung khảo sát tập trung vào mức độ hài lòng với sự phục vụ hành chính theo từng tiêu chí, yếu tố, nội dung và mức độ hài lòng chung. Thành phố cũng tìm hiểu nhu cầu, mong đợi của người dân, đại diện tổ chức.

Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ hành chính của các sở, cơ quan tương đương sở được xếp thành ba mức: A nếu tỷ lệ hài lòng từ 90% trở lên; B từ 80% đến dưới 90%; C dưới 80%. UBND xã, phường cũng được đánh giá theo ba mức này, nhưng kết quả của xã và phường được phân thành hai nhóm riêng.

UBND TP Hà Nội cho biết kết quả khảo sát sẽ giúp từng cơ quan nhận diện điểm mạnh, hạn chế để cải thiện quy trình, thủ tục hành chính. Kết quả đo lường cũng là một tiêu chí đánh giá hiệu quả công việc, thái độ phục vụ và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức.

Thành Huế