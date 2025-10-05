Sáng 5/10, UBND TP Hà Nội khởi công dự án Nhà hát Opera Hà Nội (Nhà hát Ngọc Trai) và Công viên văn hóa nghệ thuật chuyên đề với tổng vốn đầu tư 12.756 tỷ đồng. Đây là dự án trọng điểm trong cụm công trình chào mừng kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2025).

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước bấm nút khởi công dự án. Ảnh: N. Huyền

Ông Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội – cùng nhiều nguyên lãnh đạo, lãnh đạo các bộ, ban, ngành đã đến dự sự kiện.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Xuân Thắng cho biết: Việc phát triển văn hóa ngày nay là sự kết hợp giữa văn hóa dân tộc và văn hóa quốc tế, giữa văn hóa truyền thống và văn hóa đương đại, giữa văn hóa đại chúng và văn hóa bác học. Giao hưởng, opera là những loại hình bác học.

"Chúng ta - người Việt Nam - không chỉ có thể tham gia sáng tạo trong lĩnh vực nghệ thuật hiện đại ấy, mà còn có quyền được thụ hưởng các giá trị văn hóa của nhân loại", ông Nguyễn Xuân Thắng nói.

Ông Nguyễn Xuân Thắng – Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: N. Huyền

Ông Dương Đức Tuấn - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng khẳng định: "Dự án sau khi hoàn thành sẽ góp phần thay đổi diện mạo, nâng cao giá trị của Hà Nội, đưa Thủ đô trở thành điểm đến văn hóa - du lịch tầm cỡ quốc tế. Thành phố Hà Nội cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất, đồng hành và hỗ trợ tối đa để dự án được triển khai đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và an toàn".

Nơi tổ chức các chương trình nghệ thuật tầm cỡ thế giới

Theo Chủ đầu tư, Dự án Nhà hát Opera Hà Nội và Công viên văn hóa nghệ thuật chuyên đề được triển khai tại khu vực hồ Đầm Trị, bán đảo Quảng An, phường Quảng An, quận Tây Hồ có quy mô 40 ha. Đây là dự án văn hóa - nghệ thuật quy mô lớn được xây dựng hoàn toàn bằng nguồn vốn xã hội hóa từ Tập đoàn Sun Group. Toàn bộ quá trình thiết kế, thi công, vận hành được thành phố Hà Nội quản lý và giám sát chặt chẽ.

Phối cảnh Nhà hát Opera Hà Nội. Ảnh: Ánh Dương

Với tổng diện tích sàn khoảng 40.980 m², nhà hát có hai khán phòng lớn: Khán phòng Opera (sức chứa 1.797 chỗ); Khán phòng đa năng với hệ thống ghế di động có thể điều chỉnh linh hoạt cho các sự kiện nhạc sống, concert, với sức chứa 1.430 chỗ đứng và 216 chỗ ngồi trên ban công.

Công trình không chỉ phục vụ các loại hình nghệ thuật biểu diễn như hòa nhạc giao hưởng, opera, ballet cổ điển, nhạc Broadway, gala hay lễ trao giải…, mà còn là không gian giao lưu văn hóa, nghệ thuật và giải trí tầm cỡ quốc tế cho người dân Thủ đô.

Dấu ấn đặc biệt nhất của Nhà hát là kiến trúc mái vòm “vô tiền khoáng hậu”, lấy cảm hứng từ những gợn sóng Hồ Tây, có kết cấu siêu mỏng, siêu chịu lực và được phủ lớp vật liệu tạo hiệu ứng ngọc trai, phản chiếu sắc nước Hồ Tây theo chuyển động của thời gian trong ngày.

Mái vòm là điểm nhấn trong kiến trúc của công trình Nhà hát Opera Hà Nội. Ảnh: Ánh Dương

Được xây dựng để tổ chức các chương trình nghệ thuật tầm cỡ thế giới, là điểm đến của những nghệ sĩ lừng danh toàn cầu, Nhà hát Opera Hà Nội được kỳ vọng sẽ sánh vai cùng các thánh đường nghệ thuật tại Paris, Milan, Berlin, London, New York, Los Angeles…