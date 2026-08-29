Điểm tựa an cư, vững tâm cống hiến

Phát biểu tại Lễ khởi công, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức khẳng định, dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại xã Đông Anh là công trình có ý nghĩa xã hội đặc biệt, cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và TP Hà Nội về chăm lo đời sống cán bộ, chiến sĩ, góp phần ổn định cuộc sống để cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân yên tâm công tác, sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Thượng tướng Đặng Hồng Đức - Uỷ viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi lễ

Công ty Cổ phần Thái Nam Land là Chủ đầu tư chuỗi dự án CAStella – thương hiệu nhà ở chuyên biệt dành cho lực lượng Công an nhân dân, hướng tới kiến tạo những không gian sống hiện đại, chất lượng và đồng bộ. Tiếp nối dấu ấn tại dự án IA25 Khu đô thị Nam Thăng Long (CAStella Elite), dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại Đông Anh được định hướng phát triển một không gian sống chất lượng, góp phần nâng cao đời sống và hình thành cộng đồng văn minh, hiện đại.

Ông Lê Thái Thành – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thái Nam Land

Ông Lê Thái Thành – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thái Nam Land cho biết: “Chúng tôi tin tưởng rằng, với sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ Công an và Thành phố Hà Nội; sự hỗ trợ của chính quyền địa phương; cùng quyết tâm của Chủ đầu tư và toàn bộ các đơn vị tham gia, dự án sẽ được triển khai đúng kế hoạch, đảm bảo chất lượng và trở thành một dấu ấn quan trọng của dòng sản phẩm CAStella.”

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án.

Trung tâm kết nối, kiến tạo thịnh vượng

Dự án được xây dựng trên khu đất rộng 30,76 ha tại xã Đông Anh, TP. Hà Nội – khu vực đang chuyển mình mạnh mẽ với tốc độ đô thị hóa và hệ thống hạ tầng ngày càng hoàn thiện. Từ dự án, cư dân có thể kết nối thuận tiện tới trung tâm Hà Nội, các tuyến giao thông huyết mạch, sân bay quốc tế Nội Bài cùng hệ thống tiện ích giáo dục, y tế, thương mại hiện hữu ngay trong khu vực.

Công trình gồm các tòa tháp cao 12 tầng, 1 tầng hầm với 2.816 căn hộ hiện đại được thiết kế đa công năng, đáp ứng nhu cầu an cư cho hơn 9.000 cư dân. Bên cạnh đó, dự án còn phát triển 204 căn nhà ở thương mại, góp phần đa dạng hóa loại hình sản phẩm và hoàn thiện diện mạo khu đô thị.

Với mật độ xây dựng chỉ 24%, ưu tiên cho khu vực cảnh quan, cây xanh cùng hệ thống tiện ích nội khu đa dạng, tất cả được bố trí hài hòa theo quy hoạch tổng thể tạo nên không gian sống trong lành, tiện nghi và gắn kết.

Thiết kế hiện đại và nổi bật của dự án. Ảnh phối cảnh

Lễ khởi công dự án được xem là dấu mốc quan trọng, đánh dấu bước triển khai dự án trọng điểm trong chuỗi công trình nhà ở dành cho lực lượng Công an nhân dân, giới thiệu một dự án được quy hoạch đồng bộ tại khu vực Đông Anh. Khi hoàn thành, dự án không chỉ mang đến những không gian sống chuẩn mực cho hàng nghìn gia đình cán bộ, chiến sĩ, mà còn trở thành điểm nhấn kiến trúc cho khu vực.

(Nguồn: Công ty Cổ phần Thái Nam Land)