Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự buổi gặp mặt. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại buổi gặp mặt.

Cùng dự có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các ban, ngành, cơ quan Trung ương; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Công an.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an tặng hoa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã xem phim tư liệu 64 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân về những kết quả nổi bật, thành tích, chiến công của lực lượng Cảnh sát nhân dân, nhất là từ khi triển khai mô hình Công an địa phương 2 cấp trong tiến trình xây dựng lực lượng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Đại diện cán bộ hưu trí lực lượng Cảnh sát nhân dân, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an Lê Thế Tiệm khẳng định sẽ tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, phát huy phẩm chất cao đẹp của người chiến sĩ Công an cách mạng, tích cực đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm để xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngay từ cơ sở. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng hoa chúc mừng lực lượng Cảnh sát nhân dân. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và tình hình đất nước trong thời gian gần đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh trong kết quả chung của hệ thống chính trị có đóng góp rất quan trọng của lực lượng Công an nhân dân, lực lượng Cảnh sát nhân dân, các lãnh đạo, chỉ huy cấp cao Cảnh sát nhân dân qua các thời kỳ, vai trò của Hội cựu Công an nhân dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhiệt liệt biểu dương, đánh giá cao và trân trọng cảm ơn những đóng góp quan trọng của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ Công an nhân dân, Cảnh sát nhân dân qua các thời kỳ; mong muốn với nhiệt huyết, trách nhiệm của mình, tùy theo điều kiện của mỗi người, tiếp tục có những đóng góp đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, nhân dân và dân tộc ta. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, tại Đại hội 14 của Đảng, lần đầu tiên Đảng ta xác lập và nhấn mạnh: “Phát huy vai trò của cựu công an nhân dân trong giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ, phát huy bản chất, truyền thống "người công an cách mệnh". Để góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng hoàn thành các mục tiêu chiến lược, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị lực lượng Công an nhân dân, lực lượng Cảnh sát nhân dân, các thế hệ lãnh đạo, chỉ huy cấp cao của lực lượng Cảnh sát nhân dân qua các thời kỳ tập trung tham mưu, làm nòng cốt thực hiện xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, lành mạnh, văn minh, hài hòa, phát triển. Tập trung đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, xây dựng các xã/phường không ma túy, tiến tới không tội phạm, không tệ nạn. Kiên định thực hiện mục tiêu kéo giảm 10% tội phạm về trật tự xã hội, tạo chuyển biến mạnh hơn nữa trong đấu tranh với các loại tội phạm. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, phát huy vai trò nòng cốt góp phần xây dựng nền quản trị xã hội hiện đại, chuyển mạnh từ “quản lý xã hội” sang “quản trị và kiến tạo xã hội”, lấy dữ liệu làm nền tảng, công nghệ số làm công cụ, người dân làm trung tâm.