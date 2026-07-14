Phát biểu thảo luận tại kỳ họp thứ 5 HĐND TP Hà Nội khóa 17 sáng nay, đại biểu Trần Thọ Hiển (Tổ đại biểu số 20) đánh giá lĩnh vực nhà ở, đặc biệt là nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê có vai trò quan trọng, đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Tuy nhiên, theo ông Hiển, báo cáo của UBND thành phố cũng đã thẳng thắn chỉ ra thị trường bất động sản mới phục hồi nhưng chưa bền vững, nguồn cung nhà ở xã hội còn hạn chế, đặc biệt công tác cải tạo chung cư cũ vẫn còn nhiều vướng mắc.

Đại biểu Hiển cho biết, chung cư cũ gần như là "một quả bom nổ chậm". Trong khoảng 10 năm qua, dù Hà Nội đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách và xác định các khu chung cư nguy hiểm cần cải tạo, tiến độ cải tạo, xây dựng lại các khu chung cư cũ vẫn rất chậm, tỷ lệ thực hiện dưới 10%.

"Qua tiếp xúc cử tri, rất nhiều ý kiến tiếp tục phản ánh vấn đề này. Đây không chỉ là kiến nghị của nhiệm kỳ này mà đã được nêu từ nhiều nhiệm kỳ trước. Chúng ta cần rút ra bài học từ sự chậm trễ này", ông nói.

Đại biểu HĐND TP Hà Nội Trần Thọ Hiển trăn trở về vấn đề cải tạo chung cư cũ

Theo đại biểu, điều đáng lo ngại là nhiều khu chung cư đã xuống cấp nghiêm trọng nhưng người dân vẫn tiếp tục sinh sống. Nhiều người lo ngại cho hay: "Các anh làm gì thì làm, đừng để mất bò mới lo làm chuồng".

"Thành phố đã áp dụng nhiều biện pháp như cắt điện, cắt nước..., tuy nhiên vì điều kiện sinh kế và an sinh xã hội, người dân vẫn bám trụ tại đây. Nếu xảy ra sự cố sẽ để lại hậu quả rất đáng tiếc", ông Hiển nói.

Ông Trần Thọ Hiển đề nghị: “Hiện nay, chúng ta đã có Luật Thủ đô, cần tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong cải tạo chung cư cũ. Việc này vừa giải quyết nhu cầu nhà ở, vừa chỉnh trang diện mạo đô thị”.

Sớm hoàn thành các quy hoạch phân khu

Theo ông Hiển, hiện Hà Nội có khoảng 341 dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách và 320 dự án sử dụng vốn đầu tư công chậm triển khai. Thành phố cần tập trung tháo gỡ, đồng thời xử lý dứt điểm các chủ đầu tư chậm triển khai để giải phóng nguồn lực cho các dự án khác.

Bên cạnh đó, ông đề nghị đẩy nhanh khởi công 53 dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê; đồng thời nghiên cứu tháo gỡ các dự án nhà ở xã hội khác, nhất là 19 dự án nhà ở xã hội tập trung, nhằm tạo nguồn cung cho thị trường, đáp ứng nhu cầu của người dân và thúc đẩy các ngành sản xuất, dịch vụ phụ trợ.

Đại biểu cũng kiến nghị thành phố nghiên cứu quy hoạch các quỹ đất quy mô lớn để phát triển tập trung nhà ở xã hội, thay vì tiếp tục bố trí xen cài 20% quỹ đất trong từng dự án nhà ở thương mại như hiện nay.

Cũng theo ông Hiển, thành phố đã có quy hoạch tổng thể với tầm nhìn 100 năm. Tuy nhiên, để triển khai hiệu quả, cần sớm hoàn thành các quy hoạch phân khu và các quy hoạch liên quan, làm cơ sở lập quy hoạch chi tiết, tạo điều kiện để các địa phương và chủ đầu tư triển khai các dự án.

Ông cũng bày tỏ đồng tình với chủ trương khơi thông dòng tín dụng, phát huy hiệu quả các gói vay dành cho doanh nghiệp và người dân, qua đó tạo điều kiện để chủ đầu tư triển khai dự án, người dân có thêm cơ hội tiếp cận nhà ở.

Hà Nội cần triển khai 10 "bài toán" cấp bách

Đại biểu Vũ Gia Luyện (Tổ đại biểu số 13) quan tâm tới nhiều "bài toán" cấp bách của Hà Nội. Ông Luyện cho rằng, trong năm 2026, Hà Nội nên lựa chọn ít nhất 10 bài toán cấp bách như chống ngập, ô nhiễm, an toàn thực phẩm và cải cách thủ tục hành chính để triển khai theo cơ chế thử nghiệm có kiểm soát.

Đại biểu Vũ Gia Luyện phát biểu

Về phát triển kinh tế dữ liệu, đại biểu đề xuất trước ngày 31/12/2026, Hà Nội cần lựa chọn ít nhất 20 bộ dữ liệu có giá trị cao để cung cấp API chuẩn, được cập nhật thường xuyên và cho phép doanh nghiệp khai thác có kiểm soát, từ đó, hình thành các sản phẩm, dịch vụ và doanh nghiệp mới.

Đại biểu Vũ Gia Luyện cũng cho rằng, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026, Hà Nội không thể chỉ tiếp tục phát triển theo cách làm cũ, mà cần tạo ra một "lớp năng suất mới" cho nền kinh tế, trong đó, khoa học, công nghệ đóng vai trò động lực.

Đại biểu đề xuất thành phố tập trung vào nhóm giải pháp trọng tâm, gồm: Triển khai chương trình "1.000 doanh nghiệp tăng năng suất bằng công nghệ", ưu tiên các lĩnh vực sản xuất, logistics, thương mại và dịch vụ.