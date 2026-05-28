UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến đối với dự thảo nghị quyết quy định cơ chế hỗ trợ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn.

Trước đó, Luật Thủ đô (sửa đổi) cho phép Hà Nội linh hoạt chuyển đổi giữa các loại hình nhà ở thương mại, nhà ở xã hội và nhà tái định cư nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế của người dân.

Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo là cho phép chuyển phần nhà ở xã hội không bán hết sau một năm sang nhà ở thương mại.

Cụ thể, đối với dự án nhà ở xã hội đã hoàn thành đầu tư xây dựng, đủ điều kiện đưa vào kinh doanh nhưng sau 12 tháng kể từ thời điểm thông báo mở bán vẫn còn căn hộ chưa tiêu thụ hết, chủ đầu tư được xem xét chuyển sang kinh doanh thương mại. Tỷ lệ chuyển đổi tối đa không vượt quá 20% tổng số căn hộ của dự án.

Việc chuyển đổi phải được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận, đồng thời chủ đầu tư phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính phát sinh theo quy định.

Ngoài phương án chuyển sang nhà ở thương mại, nhà ở xã hội cũng có thể được chuyển thành nhà tái định cư trong trường hợp thành phố thiếu quỹ nhà phục vụ giải phóng mặt bằng đột xuất cho các dự án cải tạo, chỉnh trang và tái thiết đô thị.

Ngược lại, nhà ở tái định cư có thể được chuyển sang nhà ở thương mại hoặc nhà ở xã hội nếu quỹ nhà không phát sinh nhu cầu sử dụng thực tế trong tối thiểu 9 tháng kể từ ngày bàn giao.

Trong trường hợp nhu cầu nhà ở xã hội tăng cao, quỹ nhà tái định cư chưa sử dụng cũng có thể được chuyển đổi để phục vụ nhu cầu an sinh.

Theo dự thảo, nhà ở thương mại cũng có thể chuyển thành nhà ở xã hội nếu dự án chưa được giao đất, cho thuê đất và chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Chủ đầu tư phải cam kết mức lợi nhuận định mức tối đa 10% trên tổng chi phí đầu tư đối với phần diện tích chuyển đổi.

Bên cạnh đó, nhà ở thương mại cũng có thể được chuyển thành nhà tái định cư nếu dự án nằm trên địa bàn hoặc khu vực lân cận đang có nhu cầu cấp thiết về quỹ nhà phục vụ cải tạo, tái thiết đô thị.

UBND TP Hà Nội cho biết cơ chế chuyển đổi linh hoạt các loại hình nhà ở được đề xuất trong bối cảnh thành phố đang triển khai giải phóng mặt bằng cho hơn 1.400 dự án, kéo theo nhu cầu lớn về quỹ nhà ở và nhà tái định cư trong thời gian tới.